В программе "Утро с "Интером" стартует "Мама-блог"

Сегодня, 16 января, в эфире программы "Утро с "Интером" стартовала новая рубрика – "Мама-блог". Это видеодневник молодой мамы, в котором она будет разбираться в различных вопросах первых дней и первых месяцев жизни ребенка и делиться опытом с телезрителями.

Зачастую для родителей первый год жизни их любимого чада – самый нервный период. Сплошные вопросы. И сколько бы книг ни читали мама и папа, как бы усиленно ни готовились к рождению ребенка, все равно первые недели и месяцы молодых родителей проходят в постоянной панике. Почему он кричит? Купать ли ребенка в большой ванне? Как правильно держать малыша на руках? Пеленать или не пеленать? Что делать, если щечки ребенка покраснели, и куда бежать? Почему он опять плачет? Многочисленные вопросы возникают каждый день, но времени на полноценное изучение темы и поиск ответа не хватает катастрофически. Молодым мамам или готовящимся к материнству женщинам поможет новая рубрика программы "Утро с "Интером".

"Для нас важно, чтобы зритель знал: мы всегда рядом, мы вместе во все важные моменты жизни, – говорит руководитель "Утра с "Интером" Юлия Литвиненко. – Мы обновляем формат нашей программы, создаем новые рубрики, инициируем социальные эксперименты и проекты – все для того, чтобы наше общение с телезрителем было полезным, информативным и взаимно интересным. В новой рубрике "Мама-блог" мы решили попробовать иную подачу информации – и сделали ее в формате ТВ-блога. Это – реальная жизнь молодой мамы с малышом, плюс профессиональные советы и помощь в различных ситуациях. Блог позволит следить за нашей героиней и ее малышом не только на экранах, но и через Интернет. Это очень эмоциональный и трогательный проект. Надеюсь, что общение с нашей героиней Настей не только поможет зрителям растить своих деток здоровыми и счастливыми, но и вдохновит кого-то на материнство".

Героиня "Мама-блога" – фитнес-тренер Анастасия Воронина, которая недавно стала мамой. В течение многих месяцев телезрители "Интера" в реальном времени смогут наблюдать за жизнью новорожденного и его мамы, за тем, как малыш растет и на какие моменты стоит обратить особое внимание. А помогать молодой маме будут лучшие профессионалы в области педиатрии: в зависимости от ситуации Анастасия будет либо консультироваться с доктором-специалистом по скайпу, либо идти на прием к врачу, либо вызывать его на дом.

В первых выпусках проекта зрители узнают, как подготовиться к приезду мамы и малыша из роддома, на что обратить внимание во время первого визита патронажного доктора, как кормить грудью и какие проблемы могут возникнуть с заживлением пуповинной ранки младенца. Ответы на эти и многие другие вопросы – в новой рубрике "Мама-блог", которая будет выходить по вторникам и четвергам в программе"Утро с "Интером".

Следить за блогом молодой мамы Анастасии Ворониной также можно будет в YouTube на официальном канале "Утра с "Интером", где зрители смогут обсудить интересующие их темы и задать свои вопросы. Там уже можно найти первый выпуск "Мама-блога".