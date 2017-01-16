"Вещдок" возвращается на экраны после зимних каникул

С 17 января в эфир телеканала "Интер" возвращается самый успешный на украинском телевидении детективный проект прошлого года - "Вещдок". В новом году зрителей ждут новые истории из криминального прошлого 1945-1985 годов и новое время выхода проекта. Теперь поклонники программы смогут смотреть сразу по две серии в день: со вторника по пятницу в 15:50 и в 16:45.

С момента первого появления в эфире цикл докудрам "Вещдок" стабильно удерживал лидерские позиции в своем слоте, собирая у телеэкранов миллионы зрителей. Рекордной стала аудитория серии "По следу отравителя", вышедшей 20 декабря 2016 года: ее посмотрели 2,6 млн человек.

Новый сезон "Вещдока" начнется 17 января с премьерной серии - "Чертов орех". Эта история произошла в Киеве осенью 1977 года. На берегу Сырецкого озера был обнаружен труп мужчины, опознать который не представлялось возможным. Документов при нем не оказалось, а лицо жертвы было изувечено до неузнаваемости. Оперативники вспомнили, что годом ранее в этом же районе орудовали малолетние преступники, убившие с целью ограбления 6 человек. Били жертв молотком по голове, уродуя лицо. Но тогда всю банду удалось задержать. Неужели у преступников появились последователи? Благодаря плоду обычного растения – водяного ореха, который из-за колючек в народе называют чертовым, — следователям удалось выйти на след жестокого убийцы.

В 16:45 – повтор одного из самых рейтинговых выпусков прошлого года – "Обреченные на месть". Жестокое убийство двух человек в Ровенской области раскрыли благодаря незначительной, на первый взгляд, детали – особенной татуировке на теле жертвы.

В среду, 18 января, премьерный выпуск – "Убийцы Сталина". 11 декабря 1949 года в Винницком областном драматическом театре шла премьера спектакля "Мудрость вождя", приуроченная к 70-летию Сталина. Присутствовало все руководство области, приехали даже партийные руководители из Киева и Москвы. Роль вождя исполнял известный в Виннице актер Евгений Самарский. В финальной сцене конструкция, на которой стоял "вождь", рухнула. Самарский погиб на глазах ошеломленных зрителей. Гибель актера в гриме Сталина вызвала растерянность и панику. В ходе следствия выяснилось, что трос, удерживающий балку, был подпилен…

В 16:45 — повтор истории "В поиске любви". Парикмахер Марина Сведерская удачно вышла замуж — за директора крупного предприятия. Но насладиться семейной жизнью не успела: девушка была жестоко убита в собственной квартире. В тот день во всем микрорайоне прекратили подачу воды. Бытовой факт станет ключевым в расследовании этого убийства.

19 и 20 января в 15:50 и 16:45 — самые яркие истории, рассказанные "Вещдоком" в прошлом году: "Бюстик Сталина", "Дело мясника", "Убийство по инструкции", "Обручальное кольцо".

О проекте "Вещдок":

Цикл детективных докудрам "Вещдок" впервые появился в эфире телеканала "Интер" 7 ноября 2016 года и стал самой успешной премьерной линейкой года. Каждый выпуск программы – это отдельная детективная киноистория, основанная на реальных событиях периода 1945 - 1985 годов. Многие дела долгое время находились под грифом "Совершенно секретно". Благодаря какой-то детали, вещественному доказательству и интуиции следователей эти дела удалось раскрыть. Ведущий программы – актер Артем Позняк.

Детективный цикл "Вещдок", новые серии https://youtu.be/yw-3Lgx93bk