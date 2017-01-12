Звезды "Доброго вечера на Интере" перечислили еще 93 тысячи гривен на благотворительность

Участники программы "Добрый вечер на Интере" пожертвовали 93 тыс. гривен для благотворительной организации "Интер – детям". Это уже второе перечисление звездами проекта средств на покупку современного аппарата искусственной вентиляции легких Avea для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных НИИ ПАГ. А общая сумма вклада игроков проекта составил 187 тыс. гривен. Это – почти четвертая часть от необходимой суммы в 810 тыс. гривен!

В соответствии с форматом программы "Добрый вечер на Интере", в каждом ее выпуске соревнуются две команды звезд. Под руководством капитанов-телезрителей они сражаются за главный приз – 50 тысяч гривен. В суперфинал выходят только два игрока: капитан команды-победительницы и один из звездных участников. Заработанная ими в финальном испытании сумма делится поровну. Все звезды, которые приняли участие в программе, отказались от выигрыша и передали средства для спасения новорожденных детей. Первую часть взноса – 94 тыс. грн – передали на покупку медоборудования для отделения реанимации новорожденных НИИ ПАГ победители первых восьми программ: хореографы Елена Коляденко и Влад Яма, певец Виталий Козловский, телеведущий Андрей Бедняков, КВНщик Евгений Сморигин, актеры Руслана Писанка, Евгений Гашенко и Владимир Шумко.

Сейчас свой выигрыш на благое дело пожертвовали звездные участники следующих семи программ проекта: обладатель не только титула "Самый сильный человек в мире", но и доброго сердца Василий Вирастюк, харизматичная солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева, популярнейшая актриса, звезда сериала "Нити судьбы" Олеся Жураковская, участница самого долговечного состава группы "ВИА ГРА" за всю историю существования коллектива Анастасия Кожевникова, КВНщик и шоумен Сергей Писаренко, эмоциональная певица с потрясающими вокальными данными Ольга Полякова, а также – олимпийская чемпионка по гимнастике, легендарная спортсменка Лилия Подкопаева. Неожиданностью для всех участников праздничной новогодней программы "Добрый вечер на Интере" стало решение капитана команды-победительницы – ресторатора Виолы Ким – отказаться от своего права на выигрыш 25 тыс. гривен также в пользу благотворительного фонда "Интер – детям". Общий взнос участников этих семи выпусков программы составил 93 тысячи гривен.

Телеканал "Интер" благодарен всем участникам проекта, перечислившим выигрыши на счет благотворительного фонда "Интер – детям". Напоминаем, что принять участие в аукционе, а значит - и помочь маленьким пациентам НИИ ПАГ сделать первый вдох, может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт deti.inter.ua, выкупить понравившийся лот или просто сделать благотворительный взнос. Делать добро легко!