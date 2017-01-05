Рождественский, семейный и финальный "Добрый вечер на Интере"

В Рождественский вечер, как никогда, хочется верить в чудо! С некоторыми нашими телезрителями – маркетологом Еленой Долгих и DJ Шаламовым чудеса начнут происходить прямо 7 января, начиная с 22:30! Сначала они получат в свое распоряжение по команде звезд, а те, в свою очередь, используют все свои таланты и способности, чтобы помочь капитану победить и заполучить главный денежный приз. А потом победитель сможет потратить свою часть выигрыша на реализацию самого заветного желания. Вторая же часть заветной суммы традиционно пойдет на благотворительность и станет вкладом в спасение жизней новорожденных.

В этот субботний вечер отложат все свои дела наши любимые селебритиз: виртуозы классического, эстрадного и даже экстремального вокала Виталий Козловский и Иван Березовский, неповторимые мастера создания ярких образов – артисты Дмитрий Ступка и Ирина Мельник, а также друзья-коллеги – актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

"На самом деле нам очень сложно играть друг против друга, – признался Евгений Никишин. – Мы же с 1997 года вместе на гастролях, делим быт и кров на двоих, а тут – такая борьба!" Стоящий рядом Сергей Писаренко тут же "сдал" коллегу: "Причем Женя сказал: я буду "вашим человеком" в нашей команде, буду за вас болеть всю игру. Но именно за счет Жени их команда периодически нас обыгрывала. А "нашим человеком" на самом деле оказался Ступка. Почему? Смотрите программу – узнаете!"

Любитель нестандартных решений и знаток звездной психологии Андрей Доманский, как назло, постоянно ставил Евгения и Сергея друг против друга, причем начал с самого первого конкурса – "Слова на ветер". Кстати, в этом конкурсе актрисе Ирине Мельник, сыгравшей более 10 ролей медработников, придется оказывать медицинскую помощь одному из игроков. Иван Березовский вынужден будет играть исключительно "вполголоса", ведь этот певец, взяв верхние ноты, легко может голосовыми вибрациями расколотить все бокалы в гостиной проекта. Хотя опасным для посуды окажется не только оперный вокал Ивана Березовского, но и крик души пытающегося призвать команду к порядку Виталия Козловского. "Того и гляди они вдвоем расквасят весь мой хрусталь", – даже искренне загрустил хозяин вечеринки Доманский.

Во втором конкурсе – "Как ни крути" – страсти только накалятся. Одному из диванов доведется собирать из кубиков портрет соперника. А другому достанется еще более ответственное задание: собрать по кусочкам самого ведущего программы – Андрея Доманского!

Раскрывать секреты третьего конкурса "Вспомнить все!" мы не будем. Отметим, что в соревновании номер четыре – "Все в твоих руках!" – Сергею Писаренко рук Ирины Мельник не хватило. Пришлось "отыгрывать" слово ногами. Кстати, от потрясающей мимики Сергея Писаренко в этой игре все пришли в такой восторг, что, кажется, даже забыли о том, что соревнуются.



"Вообще, это такая программа, в которой раскрывается даже самый скрытый и застенчивый человек! – заметил Евгений Никишин. – Такие эмоции! Я бы хотел пожелать, чтобы у каждого зрителя проекта под Рождество, да и не только, в целом, в новом 2017 году, раскрывались какие-то скрытые таланты, проявлялись раньше невостребованные стороны, грани талантов и способностей. Чтобы в следующем году каждый человек как взял, да как проявил себя!.."



"Добрый вечер на Интере" – это интеллектуальная игра с улыбкой на лице, – подхватил и Сергей Писаренко. – И я даже вспомнил слова барона Мюнхгаузена, который сказал, что серьезное выражение лица – еще не признак ума. Все самые большие глупости на земле сделаны именно с этим выражением лица. Поэтому улыбайтесь, господа, играйте и не бойтесь быть смешными! С улыбкой самые интеллектуальные игры становятся лучше, веселее и доступнее!"

Смотрите финальный выпуск первого сезона развлекательного шоу для взрослых – рождественскую программу "Добрый вечер на Интере" 7 января 2017 года в 22:30.



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