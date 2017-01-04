Рождество на "Интере"

В светлый праздник Рождества мы искренне верим в чудо и хотим разделить радость этого великого события с другими людьми. 6 и 7 января телеканал "Интер" традиционно подарит миллионам украинцев возможность присоединиться к рождественским службам в главной украинской святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.

В пятницу, 6 января, в 17.00 на "Интере" начнется трансляция вечернего Рождественского богослужения. А в субботу, 7 января, в 9.00 в эфире канала состоится прямая трансляция Рождественской Божественной литургии.

Также 6 января, в 19.00 в эфире "Интера" зрители увидят специальный рождественский выпуск ток-шоу "Касается каждого" -"Рождественские обещания". На протяжении года в студии общественного ток-шоу звездные друзья проекта обещали участникам программ исполнить их заветные мечты. Так, известная певица Асия Ахат прямо в эфире проекта сказала, что снимет 15-летнюю Анастасию Чиганову из Запорожья в своем клипе. А взамен взяла с девушки слово, что та начнет кушать, чтобы побороть опасное заболевание - анорексию.

В конце ноября зрители услышали о 13-летнем Илье Игнатчуке из Львова. Мальчик не может встать на ноги, которые с рождения изогнуты хрустальной болезнью. Столичные медики готовы сделать Илье операцию, но на аппараты, которые выравнивают кости, нужна неподъемная для семьи сумма. В студии "Касается каждого" народная артистка Украины Нина Матвиенко сказала, что посвятит один из своих концертов сбору средств на лечение Ильи. И сдержала свое обещание! "Мы все в долгу перед Богом, который нам дает блага, - говорит Нина Митрофановна. - Поэтому должны помогать тем, кто нуждается в нашей помощи". С Ниной Матвиенко соглашается и еще один гость рождественского эфира программы, насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, иеромонах Феодосий (Марченко): "Бог пошел навстречу человеку, а люди должны идти навстречу друг другу. Кто помогает нуждающимся, тот никогда не обеднеет", - говорит он.

Эти и другие истории исполнения рождественских обещаний телезрители увидят 6 января в эфире "Интера", в праздничном выпуске программы "Касается каждого".

В субботу, 7 января, в 18.00 телеканал "Интер" покажет премьеру концерта "Злата Огневич. Моя история". Это грандиозное шоу с участием Freedom-ballet стало первым сольным выступлением певицы на главной концертной площадке страны, во Дворце "Украина". Новый подход к такому явлению, как вертеп, стал настоящей неожиданностью для гостей концерта. Артистка сумела заново прочесть некоторые моменты истории и культуры Украины. Также в концерте принимали участие музыканты группы "Скрябін" и Евгений Толочный, презентовав песню "ВодаВогонь". Еще одним сюрпризом для зрителей стало выступление Нины Матвиенко.

Всех - с наступающим Рождеством Христовым!

Рождество на "Интере"