Звезды огонька "Остаемся зимовать" поздравляют и желают!

2017-й год уже на пороге. Каким он будет? Наступает волшебное время: всё загаданное исполнится, если в это искренне верить. А добрые пожелания от хороших людей помогут мечтам сбыться - особенно, если эти люди - звезды!

Тем более звездные участники новогоднего огонька "Остаемся зимовать" пожелали так много хорошего. Зарядиться отличным настроением и позитивом любимых артистов можно уже в новогоднюю ночь - 31 декабря, с 22:30, на "Интере".

Ирина Билык: "Дорогая Украина, поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Желаю красочного настроения, ярких улыбок, теплых снежинок и огромной любви!"

Андрей Доманский: "В уходящем 2016 году у меня родилась дочка. Так вот я хочу всем пожелать, чтобы в следующем году каждый день у вас было такое настроение, чтобы хотелось рожать и воспитывать детей в нашей дорогой и любимой Украине!"

Наталья Могилевская: "Поздравляю всех с Новым годом! Пусть 2017-й принесет счастье, любовь, здоровье и только самую лучшую музыку! Я люблю вас!".

Віктор Павлік: "Шановні пані та панове, вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Хочу всім побажати міцного здоров’я, Божого благословення і нехай віра, надія та любов завжди будуть з вами. Мирного неба нам над головою!"

Светлана Лобода: "Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, любви, здоровья и мирного неба над нашими головами. И, конечно же, красивой музыки!"

Потап и Настя: "Дорогие украинцы, желаем, чтобы в наступающем году все было легко и немного загадочно, как воздушный поцелуй! С Новым годом, с новым счастьем".

Ані Лорак: "Дорогі мої, любі, з Новим роком та Різдвом Христовим! Від щирого серця бажаю вам натхнення, радості, миру й добра. Злагоди - в кожну оселю. Нехай збуваються усі мрії та бажання!"

Ольга Полякова: "Дорогая Украина, с Новым 2017-м годом! Я хочу вас поздравить, пожелать здоровья, счастья, всего самого хорошего! И главное - радости, улыбок и домашнего тепла!"

Олег Винник: "Дорогие мои, с Новым 2017 годом! Будьте счастливы, будьте любимы! Всех благ вам! Пусть новый год принесет счастье, удачу, многая лета. Все, что вы хотели, но не имели, пусть приходит к вам сполна. Люблю вас!"

Ольга Сумська: "Дорогі друзі, хочу привітати усіх вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Хочу сказати, що ми - найталановитіша, найсильніша, найтерплячіша нація у світі! Тому збирайтесь за одним столом і вітайте один одного. Бажаю мріяти, закохуватись і творити! З Новим Роком, українці!"

Леся Никитюк: "Українці, шановні гості, дорога родино, хочу привітати вас з прийдешнім Новим 2017 роком та Різдвом Христовим! Бажаю, щоб яскравий Півень накукурікав вам грошей, щастя, здоров’я та добробуту. І головне - мирного неба над головою. І ще, дівчата, якщо ви досі не знайшли свою половинку - не морочте собі голову, шукайте не половинку, а "цілого" чоловіка!".

Макс Барских: "Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Хочу пожелать в следующем году быть еще лучше, делать как можно больше добрых хороших дел и будет вам взамен счастье. Любите и будьте любимы!"

Надежда Мейхер: "Дорогие украинцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю, чтобы все ваши цели и планы были достигнуты, и чтобы вы от этого получили массу удовольствия!"

Віталій Козловський: "Вітаю усіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай цього року обов’язково здійсняться усі ваші мрії та бажання. Нехай в сім’ї буде злагода та любов, а на серці - тільки кохання!"

Группа "Время и Стекло": "В Новом году желаем всем побольше позитива, креатива и не теряйте никогда надежду!".

Світлана Тарабарова: "Мої рідні, вітаю вас усіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю гарної музики, теплої погоди та світлих людей поряд!"

Никита Алексеев: "Несмотря на то, что зима обещает быть очень холодной, в Новом году желаю вам сохранить тепло, которое есть в вашем сердце, и не забывайте делиться им с окружающими".

Мила Нитич: "Дорогие, любимые украинцы, с Новым годом! Я желаю самого лучшего, самого светлого года. Я хочу, чтоб в каждой семье, в каждом доме всегда были уют и тепло, чтобы цвели улыбки. Пусть каждый день приносит только самые лучшие эмоции и воспоминания. Я вас очень люблю! С Новым годом!"

Група "Авіатор": "Дорога Україно, група "Авіатор" вітає усіх з Новим 2017 роком. Бажаємо, щоб у рік Півня ви всі були впевненими у собі, ставили перед собою цілі і обов’язково їх досягали. Будьте завжди щасливими, кохайте один одного! Миру нам усім! З Новим роком!".

Владимир Стержаков: "Дорогие мои, я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть исполнятся все ваши мечты и желания, какими волшебными они бы не были. И конечно же, здоровья вам и всем вашим близким!"

Ольга Атанасова: "Дорогие мои, я поздравляю вас с Новым 2017 годом! Желаю, чтобы в этом году осуществились все ваши самые заветные желания! Пусть год Красного Петуха принесет массу ярких впечатлений и положительных эмоций! Обнимаю вас!"

Олеся Жураковская: "Рідні мої українці, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаю вам щастя. Бажаю, щоб ваші серця наповнювала любов, а у душі панував мир. Всього вам найкращого!"