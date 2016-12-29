20 интересных фактов о новогоднем огоньке "Остаемся зимовать" телеканала "Интер"

В новогоднюю ночь в 22:30 зрителей "Интера" ждет музыкально-романтическая история с участием любимых актеров и звездных артистов – новогодний огонек "Остаемся зимовать". Чтобы Новый год превратился в сказку, чтобы в эту волшебную ночь настроение было особенно праздничным, а встреча 2017 года – веселой и многообещающей, творческой команде телеканала пришлось приложить максимум усилий.

Итак, 20 фактов о новогоднем огоньке "Остаемся зимовать"

В новогодний огонек "Интера" вошли 40 музыкальных номеров и 38 актерских скетчей.

Огонек "Остаемся зимовать" сняли за 5 дней. Специально для новогоднего проекта в трех павильонах киностудии имени Довженко построили декорации современного ночного клуба с двумя движущимися сценами, танцполом, комфортной VIP-зоной, барной стойкой, красной дорожкой, гримерными для артистов и кабинетами администрации.

Для оформления интерьера "ночного клуба" было использовано 50 тысяч декоративных пайеток – круглых блестящих пластинок, а также специальная декоративная ткань и серебристый сценический дождик, доставленные из Милана.

В съемках огонька "Остаемся зимовать" использовались настоящие автомобили. Причем по сюжету нужны были машины разного класса – "Бентли", "Мерседес", "Мини Купер" и даже суперсовременный электромобиль "Тесла". Именно на таких авто прибывают на новогодний концерт главные герои огонька. Еще одно необычное транспортное средство использовали для эффектного появления детской поп-группы Open Kids: юные артистки въезжали на съемочную площадку на тюнингованном квадроцикле.

Исполнителю главной роли – актеру Яну Цапнику – пришлось во время съемок огонька пройти водное испытание. По сценарию в одной из сцен бармен открывает бутылку шампанского, пробка попадает директору ночного клуба прямо в глаз, а шипучий напиток обливает его с головы до ног. С одного дубля столь непростая сцена не снимается. Поэтому костюмерам приходилось то и дело высушивать костюм артиста и его самого, а чтобы не раздражалась слизистая глаз, шампанское заменили водой. Известный актер стойко выдержал все дубли с обливаниями. "Ян Цапник, в первую очередь, потрясающий профессиональный актёр, и его не нужно уговаривать делать дубли, – рассказывает режиссер огонька Александр Игудин . – Он спокойно давал поливать себя водой в лицо до тех пор, пока не была достигнута цель. Более того, мне даже пришлось Яна отговаривать от дублей, потому что он твердил: "Давайте, лейте еще. И зачем вы поливаете меня водой? Давайте настоящим шампанским!"

. – Он спокойно давал поливать себя водой в лицо до тех пор, пока не была достигнута цель. Более того, мне даже пришлось Яна отговаривать от дублей, потому что он твердил: "Давайте, лейте еще. И зачем вы поливаете меня водой? Давайте настоящим шампанским!" Звезды выступали не только на сцене, но и в других локациях съемочных павильонов. Этим пользовались актеры массовых сцен: как только случался перерыв, к знаменитостям выстраивалась огромная очередь за селфи. Селфи-марафон некоторых артистов длился 20 минут!

За 5 дней съемок в огоньке приняло участие больше 1500 актеров массовых сцен.

За барной стойкой "ночного клуба" работал настоящий профи — флейр-бармен Евгений Соколов, входящий в десятку лучших барменов мира.

Часть сцен снимали на улице, возле одного из киевских бизнес-центров. По иронии судьбы в день съемок зима подвела: снег растаял. Поэтому постановщикам пришлось заказать две снеговые установки, чтобы создать атмосферу снежной ночи и по требованию режиссера "включать" снег.

В самом павильоне тоже было "снежно". Только для номера Светланы Лободы "Под снегом" было использовано пять контейнеров искусственных осадков!

Еще один незаменимый атрибут новогодних съемок… лимонад! Именно его, как правило, наливают в бокалы артистам вместо шампанского. Но не обошлось без казусов даже с этим безобидным напитком. Например, актрисе Ольге Атанасовой во время съемок одного скетча пришлось выпить сразу два литра газировки. Хотя в обычной жизни девушка вообще не употребляет сладких газированных напитков.

В новогоднем огоньке снимался и четырехлапый артист – пушистый белый кот. По сюжету животное живет в кабинете главного героя – директора ночного клуба, которого сыграл Ян Цапник. Этот котик – уже опытный артист. Он один из пушистиков, задействованных в новогодней промо-кампании телеканала "Интер".

В новогоднем огоньке "Интера" впервые на ТВ Ирина Билык выступит вместе со своим мужем Асланом Ахмадовым. Более того, звездная пара пригласит всех телезрителей в святая святых – свою спальню, где устроит 31 декабря настоящую пижамную вечеринку! Номер на песню "Напополам" Ира и Аслан сняли в кровати, а вместо нарядных новогодних костюмов надели уютные пижамы. Кстати, специально для пары стилисты "Интера" сшили шелковые именные пижамы, на нагрудном кармане которых вышиты начальные буквы имен Ирины и Аслана – "И" и "А".

Еще один неожиданный дуэт – Дмитрий Коляденко и Наталья Бучинская — вместе исполнит песню "Попытка №5" группы "ВИА Гра".

Появятся вместе на сцене и Виктор Павлик с Ольгой Поляковой. Дело в том, что певица перепутает фонограмму, выйдет на сцену под зажигательные ритмы "Шикидым" и… угодит в гарем к Виктору Павлику! Не будем раскрывать все секреты, однако "Шикидым" зазвучит на этот раз в абсолютно неожиданной аранжировке, в которой будет угадываться… лейтмотив легендарного "Щедрика".

Злата Огневич на новогоднюю сцену спустится… на луне. Артистка будет парить над сценой на высоте 10 метров без страховки!

Полетать придется и Ивану Березовскому: в номере на песню "Седая ночь" певца ожидает полет к звездам.

Дмитрию Каднаю и Филу Коляденко из группы Kadnay для номера на песню "Утекай" пришлось освоить барменские трюки: они в кадре будут делать коктейли, жонглировать бутылками и даже танцевать на барной стойке.

Некоторые актерские трюки оказались… экспромтом. Например, во время съемки сцены, когда персонаж Владимира Стержакова делает предложение героине Леси Никитюк, телеведущая так бурно и эмоционально реагировала, что поскользнулась на высоких каблуках и упала. Хорошо, что съемка проходила рядом с vip-ложей и девушка оказалась не на полу, а на мягком диване. Однако режиссеру понравилась импровизация, поэтому все следующие дубли Лесе пришлось падать уже по сценарию, как будто у нее ноги подкашиваются от счастья в столь долгожданный момент.

В новогоднем проекте будет много номеров с пиротехническими трюками: так, на группу Kadnay "прольется" огненный дождь, будут стрелять фейерверками гитары музыкантов Олега Винника, а в номере группы "ТИК" заискрятся даже бюстгальтеры танцовщиц-инопланетянок!

Эти и другие сюрпризы новогоднего огонька "Остаемся зимовать" – 31 декабря, в 22:30 на телеканале "Интер"!