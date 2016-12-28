Новый год на "Интере" начинается 31 декабря с самого утра

В последний день уходящего 2016 года телезрители "Интера" начнут встречать Новый год задолго до полуночи. Встречать и одновременно – готовить, смеяться, путешествовать, мечтать, радоваться, влюбляться и... ждать, когда часы пробьют двенадцать.

"Новый год, он не ждёт! Он у самого порога!" – поется в знаменитой песенке про пять минут из всенародно любимой "Карнавальной ночи". Именно с этой дебютной картины Эльдара Рязанова в 7:00 и начнется замечательный праздничный день. После фильма, в 8:20, зрители "Интера" вместе с ведущими уникального документального проекта "Путешествия во времени" отправятся на сто лет назад, в канун Нового, 1916-го года. Тогда этот праздник считался второстепенным и заслуживал лишь одного выходного – 1 января. Главным зимним праздником считалось Рождество – 25 декабря, а на службу разрешалось не ходить неделю – с 20 по 27 декабря! Как готовились к Рождеству и Новому году наши предки, как наряжали елку, как поздравляли друг друга, какие подарки дарили, что готовили к праздничному столу – обо всем этом и поведают Жанна Тихонова, Андрей Данилевич, Ирина Юсупова, Роман Кадемин и Андрей Доманский в предновогоднем эфире.

В 9:00 вместе со всей страной к кухонной плите встанут ведущие праздничного спецвыпуска "Готовим вместе" Андрей Доманский и Андрей Дромов. Программа будет посвящена, конечно же, новогоднему меню. Андреи уверены: чтобы наступающий 2017 год был удачным и счастливым, чтобы сбылось все загаданное, надо тщательно изучить вкусы, повадки и пристрастия Красного Огненного Петуха. И приготовить для праздничного стола такие блюда, которые ему точно придутся по вкусу. Шеф-повар Андрей Дромов обещает красочный галантин с макрелью под шубой, мясную корону с подгарнировкой из шарона, а тех, кто верит в чудеса, ждет особенное угощение – печенье с предсказаниями!

С завершением года подошло к концу и уникальное путешествие вокруг земного шара команды проекта "Орел и решка. Кругосветка". В 10:00 на "Интере" – финальный выпуск программы из французского города Нант. Регина прогуляется по 12-километровой "зеленой линии", которая соединяет основные достопримечательности Нанта, окунется в мир фантастики Жюля Верна в Парке аттракционов на Машинном острове, а также соберет "урожай" моллюсков и устриц на дороге, которая появляется из океана всего на несколько часов в день! А Петя впервые заночует в церкви, прокатится на лодке Джеймса Бонда из кинофильма 1963 года и испытает фантастическое устройство из фильма "Назад в будущее-2" – ховерборд. А завершат кругосветку ведущие высоко в небе – полетом на воздушном шаре.

Вслед за коллегами завершают свои приключения и ведущие проекта "Орел и решка. Шопинг". В 11:00 зрители "Интера" увидят, как Мария Ивакова и Егор Калейников вернутся в Нью-Йорк — город, который весь мир называет раем для шоперов и где три года назад начались съемки проекта. Нью-Йорк во время зимних праздников – совершенно особый город, похожий на сказку. Небывалые распродажи, грандиозные парады, праздничный ажиотаж. Телезрители узнают, где в праздничном Нью-Йорке можно пошопиться бесплатно и где от покупок нашим шопинг-экспертам просто сорвет крышу.

В 12:00 "Интер" покажет заключительный выпуск проекта "Вокруг М". У Леси Никитюк осталось всего несколько часов до Нового года, чтобы найти идеального мужчину. Где? Конечно, в Лондоне – в городе принцев, графов и изысканных денди. В новогоднем выпуске телезрители узнают, как познакомиться со студентом Оксфорда с помощью ложки, что делать при встрече с привидением в английском замке, чем очаровать британских рокеров и как не опозориться на приеме у королевы. Санта-Клаусы и елки, электрогитары и шубы, новогодние чудеса и настоящее детективное расследование! А под конец телезрители получат ответ на главный вопрос: какого мужчину выберет Леся?

А в гостиной Андрея Доманского и программы "Добрый вечер на "Интере" вновь шумно и весело: все рыдают от смеха и танцуют от души. В 15:00 в гости к Доманскому нагрянут нарядные, преисполненные предпраздничных эмоций знаменитости. Веселиться, блистать юмором, читать мысли и движения тел будут красавица-актриса Ольга Сумская, ведущая "Вокруг М" Леся Никитюк, эпатажный Дима Коляденко, суперблондинка украинской эстрады Ольга Полякова, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и молодой папа-хореограф Влад Яма. Да-да-да, в финальной игре года примут участие звезды, которые уже были в проекте, а теперь решили все вместе весело проводить уходящий год. Кто-то пересмотрел свою прошлую игру, сделал выводы и готов бороться на новом уровне. Например, Дима Коляденко, как настоящий артист, оценивал, как он смотрится в кадре. "Я тогда так смеялся, что у меня даже слезы выступили! – говорит он. – И надо худеть…" А Лиля Подкопаева отметила, что в этой игре нужны быстрая реакция, острый ум, необходимо чувствовать свою команду и дать каждому возможность проявить себя. "Ну, и надо держать ухо востро, потому что много неожиданных моментов! – смеется она. – Я в восторге от каждого участника нашей программы, это был потрясающий вечер! Столько позитива, сколько я не испытывала давно". Капитанами праздничных команд станут ведущий "Русского радио. Украина" Кирилл Капустин и ресторатор Виола Ким. Только в этот вечер Оля Полякова окажется под куполом цирка, состоится эпическая битва блондинок, Дима Коляденко попытается порвать на себе цилиндр, а Влад Яма и Лилия Подкопаева споют жестами. И ведь это еще – даже не финал дня. Что же будет дальше?

А дальше, в 18:00, – премьера романтической комедии "Бэби-бум", в которой сыграл звездный актерский состав: Юлия Такшина, Татьяна Догилева, Борис Смолкин, Артемий Егоров и Михаил Багдасаров. Главная героиня фильма Галина возвращается из поездки в Южную Америку и оказывается в сложной ситуации: она ждет ребенка, но не от мужа. А, согласно брачному контракту, в случае измены одного из партнеров тот лишается всего совместно нажитого имущества. В 20:30 – еще одна праздничная премьера, лирическая комедия "Замуж в Новый год" с участием Аллы Югановой, Артема Ткаченко, Ольги Хохловой и Александра Данильченко. О 30-летней неудачнице Люське, которая накануне Нового года обнаруживает на остановке замерзающего "бомжа" в потрепанном красном тулупе. Добродушный старик заявляет, что он Дед Мороз. Люся, понятное дело, не верит, однако в ее жизни вдруг начинают происходить настоящие чудеса.

И наконец, в 22:30 – главное событие вечера и всей волшебной ночи – новогодний огонек "Остаемся зимовать" с любимыми звездами, песнями, премьерами, поздравлениями, танцами, пожеланиями и романтически-музыкальным сюжетом. События разворачиваются в супермодном ночном клубе. В новогоднюю ночь директор заведения Леонид Викторович (Ян Цапник) планирует провернуть главную аферу года: организовать на одной площадке два разных концерта – ностальгический "Хиты 90-х" и современный "Новый год. Новый хит!". Собираются разные зрители, прибывают два состава исполнителей, которые заявлены в совершенно не пересекающихся по стилю мероприятиях. Но директор не боится скандала, ведь он собирается сбежать с двойной кассой. Неожиданно Леонид Викторович узнает среди гостей свою первую любовь – Ольгу (Ольга Сумская). И понимает, что не может испортить празднование Нового года женщине, в которую до сих пор влюблен. Поэтому вместе с помощником он развивает бурную деятельность, чтобы концерт-таки состоялся и все заявленные артисты вышли на сцену. За кулисами к выступлению готовятся Ирина Билык, Макс Барских, Наталья Могилевская, Monatik, Александр Пономарев, Никита Алексеев, Ани Лорак, "ТІК", LOBODA, "Потап и Настя", Ольга Полякова, "Время и Стекло", Олег Винник, Real О, "НеАнгелы", Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Злата Огневич, Виктор Павлик, Openkid's, El Кравчук, Наталья Бучинская, Дмитрий Коляденко, Мария Яремчук, Аслан Ахмадов, Мила Нитич, Сергей Гладыр, Светлана Тарабарова, Kadnay, Иван Березовский, Gadar, группы "Авиатор" и Emotion. Ведущий новогодней вечеринки – Андрей Доманский. А тем временем за столиками в зале встречаются разные люди, разные поколения с разными музыкальными вкусами и предпочтениями. Но, как оказалось, если очень захотеть – всегда можно найти общий язык и вместе весело отметить Новый год. А самое главное – и зрители, и артисты приходят к выводу, что вообще-то их очень многое объединяет. И оставаться зимовать вместе со своими родными и близкими, в своей стране – намного теплее, веселее и радостнее, чем искать счастья там, где нас нет.

Интерактивная новогодняя телепрограмма – 31 декабря на "Интере" - http://inter.ua/novyy-god-2017/