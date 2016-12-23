"Жди меня. Украина" отмечает Новый год по-своему – счастливыми историями

В понедельник, 26 декабря, телеканал "Интер" покажет праздничный выпуск "Жди меня. Украина". Главные итоги программы, которая помогает людям найти друг друга, – это состоявшиеся встречи, счастливые улыбки увидевшихся после долгой разлуки, а иногда - даже исправленные ошибки молодости… Именно такие истории – в самом светлом и теплом выпуске легендарного проекта в предновогоднюю неделю. Кроме того, зрителей ждут неожиданные музыкальные впечатления, подарки, танцы и праздничные сюрпризы!

Герои одной из историй осенью этого года решили, что для них счастливый финал уже состоялся – встреча в студии "Жди меня. Украина". Но оказалось, что это было лишь начало новой прекрасной истории.

"В одной из наших предыдущих программ сын искал отца Михаила, с которым они не виделись более тридцати лет, – вспоминает режиссер "Жди меня. Украина" Валентин Тарасов. – В сентябре в нашу студию приезжала Валентина, мама парня, бывшая жена Михаила. И теперь выяснилось, что после этой встречи Валентина и Михаил снова решили жить вместе. Для них эта встреча принесла новую любовь. Теперь у них опять будет свадьба!"

Съемочная группа программы отправилась в путь, чтобы снять самую романтичную новогоднюю историю.

Дальнобойщика Рустама Ахмедова уже давно искали его родственники из Узбекистана. Съемочная группа планировала застать мужчину дома, в Ужгороде, а нашла... на зимней трассе! Фура Рустама поломалась по пути из Казани в Ужгород. И группа прямо там записала интервью с героем. Хорошо, что это удалось сделать, ведь приехать в Киев на программу Рустаму помешало счастливое жизненное событие – у него и его супруги Олеси родилась дочь!

Зато из Узбекистана в Киев наконец-то смог приехать однофамилец Рустама – Хусанбой Ахмедов. Полгода назад во время телемоста в Днепропетровске его дочь Малика узнала, что папа найден. С тех пор они копили деньги на билеты друг к другу и мечтали о встрече. Съемочная группа в канун Нового года решила помочь героям воплотить мечту в реальность. Из Узбекистана Хусанбой привез не только подарки и угощения, но и народную песню, которую исполнил для всех гостей студии на узбекском национальном духовом инструменте – сурнае. Так застенчивый узбек, плохо говорящий по-русски, выразил радость от встречи с дочерью. Оказалось, что у себя на родине Хусанбой – солист музыкального свадебного оркестра. Неудивительно, что его потрясающие мелодии никого не оставили равнодушным, – многие гости пустились в пляс!

Новый год на то и праздник чудес, чтобы никого не оставить без подарков! Ведущий "Жди меня. Украина" Анатолий Бондаренко не раз признавался в эфире, что ему тоже хотелось бы найти некоторых институтских и армейских друзей... Но, как говорится, сапожник без сапог. Под Новый год коллеги Анатолия Павловича решили сделать ему особый сюрприз. Телеведущий не мог поверить, как коллегам удалось до последнего скрывать такой грандиозный подарок! А телезрители "Жди меня. Украина" узнают много нового о своем любимом ведущем – например, какие бутерброды предпочитал студент Бондаренко, какие запрещенные плакаты висели на стенах его комнаты, как он создал музыкальную группу и многое другое.

Не пропустите самый душевный и праздничный выпуск "Жди меня. Украина" уже в этот понедельник, в 15.25!

И не забывайте, что Новый год – лучшее время для исполнения самых заветных желаний. Не переставайте мечтать и верить!