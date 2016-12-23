"Нити судьбы" стали лучшей сериальной премьерой года на украинском ТВ

На "Интере" с успехом прошел показ 40-серийной мелодрамы "Нити судьбы", снятой по заказу телеканала компанией FILM.UA. С долей 20,0% и рейтингом 8,3% киносериал стал лучшей сериальной премьерой года на украинском телевидении по массовой всеукраинской аудитории 18+.
Финальная серия мелодрамы в четверг, 22 декабря, собрала долю 25,0% по аудитории 18+ (Украина), 15,1% среди зрителей 18–54 (50+) и стала безоговорочным лидером своего слота по обеим целевым аудиториям.
В украинской версии успешной корейской дорамы "Туфелька для Золушки" сыграли как молодые актеры - Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис Васильев, так и уже известные - Ольга Сумская, Валерий Афанасьев, Кирилл Жандаров, Виктор Сарайкин, Олеся Жураковская, Дмитрий Суржиков и Андрей Джеджула.
"Сериал "Нити судьбы" - это действительно событие, которому было отдано несколько месяцев кропотливой работы, энергии, сил и любви, - говорит актриса Ольга Сумская, исполнительница одной из главных ролей. - Мы с партнерами и всей съемочной группой вкладывали душу в этот проект и очень рады, что зрители так хорошо приняли эту историю".
В целом, по результатам дня 22 декабря Интер стал лидером среди украинских телеканалов с долей 15,6% по аудитории 18+ (Украина).
О других сериальных премьерах "Интера" читайте на http://serial.inter.ua/Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудитории 18+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за период 21.11-22.12.2016 (данные Overnight за 21-22.11). Данные предоставлены по показателям shr% и rat%. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК
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