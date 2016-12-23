Звезды, новогоднее шоу, шопинг… Аукцион "Интер" – детям" исполняет мечты

Шопинг со звездой, съемка в новогоднем огоньке, тренировка с олимпийской чемпионкой, кулинарный мастер-класс с известной телеведущей – благотворительный онлайн-аукцион телеканала "Интер" исполняет мечты, дарит участникам уникальные возможности, окутывает атмосферой праздника и одновременно… собирает средства на покупку аппарата искусственной вентиляции легких Аvea для отделения реанимации новорожденных НИИ ПАГ. Медоборудование стоит 810 тыс. грн. На настоящий момент общими усилиями собрано уже более 600 тыс. гривен! Присоединиться может любой желающий: на сайте deti.inter.ua много эксклюзивных лотов, и каждую неделю добавляются новые. Большинство звезд уже третий год поддерживают благотворительную инициативу "Интера", предоставляя свои сувениры, личные вещи и выделяя время. Ведь встречи с обладателями их лотов всегда наполнены особыми эмоциями и теплотой.

Для миллионов украинцев новогодний огонек на ТВ – обязательная составляющая хорошего настроения в новогоднюю ночь. Но некоторым телезрителям, а именно – участникам онлайн-аукциона "Интер" – детям" – удалось проникнуть за кулисы и увидеть, как создается праздничная сказка для всей семьи – новогодний огонек "Остаемся зимовать". Харьковчан Алену и Романа, а также киевлянок Юлию и ее дочь Анжелику за кулисами новогоднего шоу ждали журналисты программы "Утро с "Интером" Марина Чанкова и Дмитрий Чистяков. Они провели для гостей мини-экскурсию по павильону, познакомили их со звездными участниками огонька, сфотографировали на память и усадили на лучшие места.

"Для многих людей попасть в закулисье шоу – мечта всей жизни, – заметили журналисты. – Мы поможем осуществить эту мечту сразу нескольким нашим зрителям".

Буквально с первых шагов гости попали в сказку. Причем – восточную! На сцене модного клуба (а в этом году местом действия новогоднего шоу стал именно ночной клуб) свой знаменитый хит "Шыкидым" пел одетый в богатые восточные одежды "султан" Виктор Павлик. А вокруг него увивались прекрасные девушки-танцовщицы. Впрочем, маленькую Анжелику впечатлила не столько близость звезды, сколько украшение зала – она тут же бросилась играть с блестками, ковром устилающими сцену. А вот у Алены были свои причины оказаться на съемках праздничного шоу: девушка – начинающая певица. И на площадке ее ждал сюрприз! Алена смогла задать важный вопрос одной из своих любимых исполнительниц Оле Поляковой: что ей делать, чтобы добиться успеха и выиграть в музыкальном конкурсе? "Так – можешь? – серьезно посмотрев на девушку, спросила эпатажная звезда. И показала всю мощь своего вокала. Алена повторила. "Ну вот, готовая звезда!" – резюмировала Полякова. После такой похвалы у любого человека крылья вырастут!

"Нам повезло даже попасть в кадр! – делится впечатлениями Юлия.– Мы познакомились и сделали селфи не только с артистами, но и с любимыми ведущими "Интера" Андреем Доманским и Андреем Дромовым".

Для Юли чудеса продолжались и дальше, поскольку впереди ее ждал еще один увлекательный маршрут. Но уже не за кулисы, а по магазинам – выбирать наряд для встречи Нового, 2017 года. Ведь семья подарила ей еще один лот – шопинг с шоуменом Димой Коляденко. Он-то точно знает, как произвести впечатление и создать незабываемый образ. Телезрительница и звезда приехали в один из дизайнерских шоу-румов и достаточно быстро нашли платье-мечту. Даже два! Причем оба наряда настолько понравились Юлии и оказались ей к лицу, что выбрать было сложно. Определиться помог, как и планировалось, Дима Коляденко. Оценив оба варианта суровым мужским взглядом, он порекомендовал ей одно платье и ... подарил второе.

"Я была настолько удивлена, – делится впечатлениями участница аукциона. – Дима в жизни оказался совсем не похож на свой экранный образ. Это очень интеллигентный, деликатный, воспитанный и красивый мужчина. А платье в подарок – потрясающий сюрприз!"

Тем временем к встрече со своим кумиром – олимпийской чемпионкой Лилией Подкопаевой – готовились три девочки: Настя, Ирэн и Карина. 7-летняя Ирэн приехала вместе с родителями из Мариуполя. Она серьезно занимается гимнастикой, уже имеет разряд, и Лилия Подкопаева для нее – кумир, образец для подражания. Более того, во время тренировки выяснилось, что в родном Донецке Ирэн занималась с первым тренером Подкопаевой – Лилией Пугачевой!

"Эмоции – фантастические! – призналась легендарная спортсменка после тренировки. – Я провела прекрасный час и счастлива, что смогла поделиться своим опытом, а девочки поделились со мной тем, что знаю и умеют. На самом деле сегодня был не урок спортивной гимнастики, а общение, вдохновение не только для меня, но и для девочек. Когда они видят людей, на которых хотят равняться и быть похожими, возможно, это дает стимул в жизни и правильный ориентир. Я желаю им всем удачи, чтобы они себя нашли в этой жизни, реализовали и были востребованными. Когда ты видишь сияющие глаза и улыбки детей – это дорогого стоит! Поэтому мы все будем делать всё для того, чтобы они улыбались".

Наполненный улыбками день ожидал и сестер Соломию и Катю, неожиданно получивших подарок от незнакомого благотворителя: мужчина выкупил на аукционе мастер-класс Анастасии Даугуле по приготовлению имбирного печенья и решил подарить его детям. Девочки очень любят готовить и планируют в будущем стать поварами-кондитерами, поэтому обрадовались представившейся возможности. Программа "Готовим вместе" предоставила свою кухню для встречи мастериц и – в воздухе закружились ароматы специй. Готовили Катя, Соломия и Настя настоящий балтийский символ Рождества – имбирное печенье "Пипаркукас".

"В Латвии каждая хозяйка имеет свой рецепт, – поделилась кулинарными секретами Анастасия. – Это абсолютно уникальное для каждой латышской семьи блюдо, готовить которое перед Рождеством собирается вся семья. Печенье символизирует собой начало нового родового круга. И многим позволяет помириться. В Прибалтике "Пипаркукас" – такой же символ Нового года, как мандарины или елка".

Под конец приготовления на кухню заглянул еще один звездный гость – Роман Кадемин. И печенье попробовал, и с девочками познакомился, и поддержал их упорство в стремлении стать кулинарами.

"Иногда мне хочется что-то сделать, чего-то достичь, но потом вдруг становится лень – и я ничего не делаю, – призналась Катя. – Но теперь все будет по-другому. Я буду стараться идти к своей мечте. Потому что я поняла: если я не стремлюсь к своей цели, в это время цели достигает кто-нибудь другой".

А благотворительный онлайн-аукцион "Интер" – детям" продолжает идти к своей цели – сбору средств на покупку современного медицинского оборудования для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных НИИ ПАГ.

На сайте deti.inter.ua еще много лотов – давайте вместе делать добрые дела и спасать детские жизни. Присоединяйтесь!