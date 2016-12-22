"Добрый вечер на Интере" для настоящих мужчин!

24 декабря с 22:30 ни один сознательный представитель сильного пола не сможет оторваться от просмотра программы "Добрый вечер на Интере"! А все потому, что в этот вечер поднимать настроение телезрителей на небывалую высоту будут не только яркие и ироничные ведущие тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников, Серга и Егор Калейников, но и очаровательные девушки из группы "ВИА Гра" – Настя Кожевникова, Эрика Герцег и Миша Романова!

Ведущий программы и гостеприимный хозяин Андрей Доманский подчеркнул сложность задачи, которая стоит перед мужской командой: поразить прекрасных дам, вести себя по-джентльменски и… постараться выиграть. Вот только облегчать участь одной из команд никто не собирается, несмотря на мужскую солидарность и женские чары.

"Мы настроены не поддаваться очарованию девушек из "ВИА Гры", – решительно заявил перед стартом Егор Калейников. – Ну, сколько можно? Все время женщинам – всё! А как же мужчины?"

В новом конкурсе "Поставить на место" командам придется вспомнить буквально все, что знают, и пожалеть о том, чего не знают о соперниках на противоположном диване. По правилам этого конкурса, один из игроков должен расставить в хронологическом или другом порядке шесть фотографий. Например, девушкам придется вспомнить, кто, с кем и когда вел выпуски "Орла и решки", а мужскому дивану – последовательно расставить составы группы "ВИА Гра".

Не обойдется без уже хорошо знакомых и любимых зрителями конкурсов – "Слова на ветер", "Что вижу, то пою", "Скатертью дорога" и "Мир тесен" (кстати, а вы навскидку угадаете, сколько раз Гурченко произнесла "5 минут" в известной песенке?). Если вы мечтали увидеть хрупких амазонок из популярного трио в непривычном положении – не пропустите эфир программы "Добрый вечер на Интере". В одном из конкурсов все девушки окажутся... на коленях. И это далеко не все сюрпризы и неожиданности предновогоднего выпуска.

Вести звезд к победе будут капитаны-телезрители: маркетолог Айтен Новрузова и фитнес-тренер Александр Осипенко. Что получится из вечной истории противостояния полов, окажется ли сильный пол сильнейшим в этот вечер? Кто с горя ударится в "ревнивые обнимашки" с соперником, которые будут больше похожи на борьбу за внимание одной из прекрасных дам? И кто из капитанов выиграет заветный суперприз и реализует свою мечту?

Позавидовать хозяину студии Андрею Доманскому, поболеть за мужскую или женскую звездную команду, да и просто хорошо провести вечер можно уже в эту субботу, 24 декабря, в 22:30 на "Интере". Пусть каждый вечер будет добрым!

О проекте "Добрый вечер на Интере" – vecher.inter.ua



