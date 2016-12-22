"Остаемся зимовать" в Украине: звезды рассказали о любимых местах отдыха в нашей стране

Как встретишь Новый год – так его и проведешь. Телеканал "Интер" предлагает встретить наступление 2017 года дома, в компании лучших украинских артистов, с любимыми песнями, веселыми шутками и трогательными историями. Все это ждет телезрителей 31 декабря в 22:30 в праздничном огоньке "Остаемся зимовать". В названии проекта заключается главная идея новогодней ночи: несмотря ни на какие трудности, оставаться со своей Родиной, жить и творить в своей стране. А звезды новогоднего огонька "Интера" открыли секрет, где они будут зимовать в этом году, и рассказали о своих любимых местах в Украине.

Ольга Сумская

"Ми з сім’єю вже декілька років поспіль залишаємося зимувати в Україні, подорожуємо по різних цікавих куточках нашої прекрасної Батьківщини. У нас є такі живописні місця! По-перше, вся наша сім’я закохана в Карпати. Лижі – це наше хобі. Цього року ми відзначали Різдво в Яремчому. Це було незабутньо! Це ті враження, які залишаються з тобою і гріють твоє серце протягом усього року. Моя молодша донечка також їздила в Карпати влітку і вже знову каже, що скучила за горами. Зверніть увагу, вона скучає не за Альпами в Австрії чи Італії, а саме за нашими рідними Карпатами. Та у нас по всій Україні можна знайти справжні перлини для відпочинку. Візьміть, наприклад, той же Миргород або, скажімо, інші містечка Центральної або Західної України. Потрібно насолоджуватися красою нашої Батьківщини і популяризувати саме родинний відпочинок".

Александр Пономарев

"Наверное, я нетрадиционно отвечу, но даже в новогоднюю ночь обычно не работаю, а отмечаю этот праздник дома: с шампанским, мандаринами – все, как было всегда принято в нашей семье. Зимовать нужно дома".



Анастасия Даугуле

"Где зимовать в Украине? Я люблю горы. Более того, у меня есть мечта, которую я никак не осуществлю. Я хочу встретить Новый год в Карпатах. Прямо там, на горнолыжной базе, чтобы утром 1 января не искать вчерашнее оливье в душной квартире, а встать на лыжи и поехать навстречу новому этапу жизни. Надеюсь, счастливому! Для меня новогодние праздники – всегда неожиданность. Новый год появляется вдруг, как снег для наших коммунальных служб (смеется). Наверное, это потому, что мой рабочий график вплотную подходит к новогодним праздникам. Я работаю вплоть до 31 декабря".

Потап и Настя

"В Украине мы любим отдыхать в Карпатах: там очень круто. А еще нам очень нравится Закарпатье и Прикарпатье: ездим туда попить водички "Нафтуся", очистить организм, подлечиться. Кстати, там всегда можно встретить всех коллег. Например, "ВИА Гру", если заглянуть в какой-то SPA-салон".

EL Кравчук

"Я буду встречать Новый год в Берлине, это связано с работой. И там обязательно буду смотреть новогодний огонек "Остаемся зимовать" по "Интер+"! Но потом на Рождество вернусь в Киев, к родителям, и проведу здесь зимние праздники. Да и, в принципе, всю зиму проведу в Украине: буду готовить кое-что очень важное к весне, к своему дню рождения".



Леся Никитюк

"Ми маємо пишатися, бо Україна чи не єдина країна в світі, де є стільки різноманітних місць для відпочинку! Це я вам кажу як мандрівниця з досвідом! В нас є і гори, і море, і степи, і ріки, і різні цікаві історичні місця. Незабутній відпочинок в Карпатах, який мало чим відрізняється від відпочинку в тих же Альпах. Ну, хіба може трішки відрізняється тим, що в нас дешевше (смеется)".

Никита Алексеев

"Зимние праздники – время, которое хорошо провести дома. Я, правда, люблю больше Рождество, чем Новый год, стараюсь из года в год проводить его в кругу семьи и самых близких друзей. Причем очень люблю их разыгрывать. Могу позвонить и сказать, что не могу приехать, а сам в это время, чтобы не успели расстроиться, уже стою под дверью и звоню в звонок. Мне говорят: "Как – не можешь приехать?! Подожди, сейчас поговорим. Кто-то звонит, дверь открою". Открывают – а там я. Причем из года в год практически всегда они "попадаются" на этот розыгрыш!"

Олеся Жураковская

"Самое любимое место отдыха для меня – это мой дом. Еще очень люблю Чернигов. Для меня это место силы, потому что это город с богатейшей, древнейшей культурой. Я там часто бываю: езжу на выходные, просто отдохнуть. Еще мне очень нравятся Львов, Тернополь. И, конечно же, Карпаты – я была там в разных местах. Что касается богатства природы, пейзажей и ландшафтов, думаю, нам позавидовали бы многие мировые курорты. Только еще нужно подтянуть уровень сервиса. Я – оптимист, и думаю, что мы будем совершенствоваться и в этом плане. Еще мне нравится Букский каньон в Черкасской области. Это место расширило мое познание об Украине как таковой. Всем рекомендую обязательно там побывать: там очень красиво. Когда я в первый раз туда приехала, меня поразил тот факт, что в равнинной части нашей страны образовался такой каньон, это необыкновенно! В Ивано-Франковской области есть очень много потрясающих деревень с богатой культурой и с замечательными людьми. И, естественно, отдельно стоит сказать о Полтаве и тех необыкновенных местах с потрясающей энергетикой, которые находятся в Полтавской области, например, Диканька. Еще там есть очень интересное мистическое место под названием Чернечий Яр. Если честно, всего и не перечислить, потому что у нас очень красивая земля".

Если вы еще не определились, где встретить Новый год – 5 колоритных маршрутов по Украине от телеведущих "Интера".