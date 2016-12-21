Усик и Ломаченко на "Интере" подведут итоги боксерского года

В воскресенье, 25 декабря, в 21:30 проект "Большой бокс" на "Интере" подведет итоги боксерского 2016 года для Украины. Создатели программы уверены: новая страница в истории мирового бокса пишется именно украинскими боксерами. В этот вечер будут обсуждаться три основные темы и три основных героя: Владимир Кличко, Александр Усик и Василий Ломаченко. Это уникальный эфир: в одной студии встретятся два друга, два легендарных спортсмена, которые боксируют за океаном, – чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик. Для обоих боксеров этот год стал этапным: они оба добились важных побед.

"Василий провёл два поединка за пояс чемпиона мира, оба выиграл, – комментирует Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – В первом из них, против Романа Мартинеса, Ломаченко установил мировой рекорд, впервые завоевав пояс чемпиона мира в двух весовых категориях. Во втором бою он просто деклассировал сильного противника Николаса Уолтерса, после чего эксперты стали прочить ему карьеру лучшего боксёра вне весовых категорий".

Александр Усик в сентябре выиграл у поляка Кшиштофа Гловацки и завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO. На прошлой неделе в Америке Усик провел первую защиту титула, которая завершилась его бесспорной победой. "Это был, наверное, самый непростой поединок в его профессиональной карьере, – говорит Сергей Долбилов. – Бой транслировался на телеканале HBO, и для нашего боксера крайне важно было не просто выиграть, а сделать это ярко. Александр справился с задачей достойно: досрочная победа, первая защита чемпионского пояса и реальная перспектива продолжения карьеры в Америке".

В программе обсудят перспективы Ломаченко и Усика в наступающем году. Отдельное внимание итогового выпуска года "Большого бокса" на "Интере" будет уделено будущему мега-бою Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который запланирован на 29 апреля в Лондоне на 80-тысячном стадионе "Уэмбли".

Помимо Александра Усика и Василия Ломаченко, 25 декабря в студии "Большого бокса" на "Интере" соберутся постоянные эксперты программы: экс-чемпионка мира по профессиональному боксу и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, спортивный обозреватель Александр Беленький, эксперт бокса Антон Горюнов и руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Сергей Долбилов. Ведущий "Большого бокса" – Роман Кадемин.