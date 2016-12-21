Выпуск "Вещдока" установил новый рекорд: преступление под грифом "секретно"

Самая успешная премьерная линейка года – детективный цикл докудрам "Вещдок" собственного производства телеканала "Интер" – установила новый рекорд телесмотрения. Вчера, 20 декабря, серия "По следу отравителя" собрала долю 23,4%, среди зрителей 18+ (Украина), что стало максимальным показателем проекта с начала его показа на телеканале. И - лучшим показателем доли за весь день в Украине. "Вещдок" стал безоговорочным лидером своего слота, опередив ближайшего конкурента более, чем в 2 раза. Программу посмотрело 2,6 млн. телезрителей Украины.

Выпуск "По следу отравителя", как и все истории проекта, основан на реальных событиях. В 1975 году, в санатории закрытого типа "Конча-Заспа" был убит ведущий инженер по топливу конструкторского Бюро "Молния" Сергей Жыхин. Бюро работало над сверхсекретным проектом – первым в СССР боевым космическим кораблем "Спираль". В те годы, в разгар холодной войны между СССР и США, борьба за космос велась особенно жестко. Поэтому смерть Жыхина заинтересовала не только МВД и прокуратуру – ход следствия взяли под контроль органы госбезопасности. В результате тщательного и непростого расследования выяснилось, что специалист в области ракетного топлива, которого оберегали от лишних контактов из-за высшей степени секретности его работы, оказался … жертвой чужих любовных интриг.

С момента старта детективного цикла "Вещдок" 7 ноября прошло полтора месяца и в течение всего этого времени премьерный проект "Интера" остается лидером слота.

ТОП-5 каналов 20.12.2016г. в слоте программы "Вещдок" (13:59:58-14:41:04),

доля (18+, Украина)

В целом, по результатам дня 20 декабря Интер стал лидером среди украинских телеканалов с долей 16,2% по аудитории 18+ (Украина).



Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и для слота события за 20.12.2016 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



