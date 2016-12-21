Премьера на "Интере"! Сериал "Анна-детективъ": преступления расследует медиум

В предновогоднюю неделю на "Интере" – снова премьера! Загадочные и запутанные истории, острые ощущения, преступления и мистика – с 26 декабря в 21:00 в эфире телеканала остросюжетный сериал "Анна-детективъ" производства Star Media.

56-серийный детектив задумывался создателями в стиле, который часто называют британским: сдержанные манеры, костюмы, атмосфера. Действие сериала происходит в конце XIX века. Главная героиня – 19-летняя девушка Анна Миронова – живет в маленьком уездном городке. У нее есть природный дар: она настоящий медиум. Однажды в Затонск приезжает новый начальник сыскного отдела полиции Яков Штольман: неудобного следователя высылают на периферию после загадочного дела, которое он расследовал. Нити преступления тянулись в самые высокие эшелоны, связанные с царской семьей, поэтому от сыщика постарались поскорее избавиться. Столичный детектив был уверен, что заскучает в провинциальном городишке, но работы оказалось больше, чем можно было вообразить.

Анна и Яков одновременно начинают расследовать сложные и запутанные дела. И если Штольман появляется на месте преступления в силу своих служебных обязанностей, то Анну приводят туда… духи. Благодаря их подсказкам девушка пытается восстановить справедливость, найти виновного. В итоге Анне удаётся расследовать самые загадочные преступления, против которых бессильна полиция.

"Мистика где-то способствует раскрытию преступлений, а где-то, наоборот, мешает, – говорит Влад Ряшин, генеральный продюсер Star Media. – Герой – это человек с непростой биографией, это сыщик, прагматик. На пару с девушкой они расследуют преступления: он посредством анализа и умозаключений, а она – через ощущения и контакты с духами. Сознательное плюс бессознательное. Инь и Ян. Два разнополярных человека, которые очень тянутся друг к другу".

Главную роль в сериале "Анна-детективъ" исполняет молодая актриса Александра Никифорова, известная зрителям по работе в телефильме "Ленинград 46".

"Анна Миронова – не следователь, – рассказывается о своей героине Александра. – Она – юная девушка, наделенная способностями медиума. И горит желанием раскрывать преступления, помогать людям. В первых сериях она еще не может справиться со своими сверхспособностями: то, что к ней приходит, ей не подконтрольно, она не может этим управлять. Но она убеждена: если тебе дан дар, то ты обязан его использовать и развивать".

Ради съемок в детективном сериале Александре Никифоровой пришлось учиться держаться в седле, фехтовать и танцевать популярные в конце XIX танцы.

Роль Якова Штольмана, которого создатели называют Шерлоком Холмсом и Эрастом Фандориным в одном лице, играет актер Дмитрий Фрид ("Маша в законе", "Небо в огне", "Держи меня крепче", "Вместе навсегда", "Общая терапия"). "Мой герой – профессионал, обладающий своим почерком, а большой опыт раскрытия дел позволяют ему находить нестандартные ходы на пути раскрытия запутанных преступлений", – говорит о своем персонаже Дмитрий.

Специально для съемок сериала "Анна-детективъ" построили целый уездный город XIX века с улицами, особняками, торговыми лавками. Для главных и второстепенных персонажей исторической картины было подготовлено около тысячи различных комбинаций костюмов того времени.

Новый исторический детектив с элементами мистики позволит телезрителям окунуться в эпоху конца XIX века и вместе с главными героями разгадать загадочные истории и раскрыть преступления того времени.

Смотрите сериал "Анна-детективъ" на телеканале "Интер" с 26 декабря, с понедельника по четверг в 21:00.

О других сериальных премьерах "Интера" читайте на http://serial.inter.ua/

"Анна-детективъ"

Жанр: детектив с элементами мистики

Количество серий: 56

Год: 2016

Производство: Star Media

Продюсеры: Влад Ряшин, Виталий Бордачев, Дарья Легони-Фиалко, Екатерина Андриенко

Авторы сценария: Юлия Венгловская, Алексей Колмогоров, Павел Ким, Сергей Голубев Мария Кретинина

Режиссеры-постановщики: Феликс Герчиков, Евгений Семенов, Артур Румынский, Сергей Мезенцев, Денис Карро, Виталий Бордачев

В ролях: Александра Никифорова, Дмитрий Фрид, Сергей Друзьяк, Ирина Сидорова, Андрей Рыклин, Борис Хвошнянский, Ольга Сумская, Андрей Лукьянов, Николай Денисов, Елена Полякова, Альгис Арлаускас, Владимир Пивоваров, Галина Звягинцева, а также: Софья Ардова, Валерия Забегаева, Владимир Кошевой, Дмитрий Бедарев, Сергей Марин и др.



