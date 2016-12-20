Новогодний огонек "Остаемся зимовать" 31 декабря на "Интере"

В новогоднюю ночь в эфире телеканала "Интер" зажжется праздничный новогодний огонек с любимыми звездами, песнями, премьерами, поздравлениями и романтически-музыкальным сюжетом – "Остаемся зимовать".

Как известно, в новогоднюю ночь всегда что-то случается: от невероятных чудес до полного нарушения всех планов праздника, а иногда даже – и всей жизни. Но у главного героя этой истории –директора ночного клуба и афериста Леонида Викторовича (Ян Цапник) – провалов не бывает. В новогоднюю ночь он решает провернуть большую праздничную аферу: организовать в одном ночном клубе два абсолютно разных концерта – "Хиты 90-х" и современный "Новый год. Новый хит!". В результате в одном зале одновременно оказываются два состава исполнителей и слушателей: сталкиваются два мира, которые разделяет двадцать лет жизни, опыта и музыкальных пристрастий. Но директора не пугают возможные противоречия во взглядах и вкусах публики: собрав деньги за билеты, он собирается скрыться с двойной кассой. А все проблемы зрители и артисты пусть решают сами. Новый год под угрозой срыва! К счастью, ситуацию спасает… любовь.

Покидая клуб, Леонид Викторович вдруг замечает среди зрителей свою первую любовь (Ольга Сумская). Он не может допустить, чтобы для нее новогодний вечер тоже был испорчен, поэтому возвращается и прилагает фантастические усилия, чтобы концерт состоялся.

В это время в зале собираются зрители, пришедшие на разные концерты. Среди гостей – мама и дочь (Олеся Жураковская и Ольга Атанасова), которые решили провести Новый год порознь, поэтому купили билеты на разные мероприятия, и… оказались за одним столиком. На новогодний праздник пришла "модная" пара – 50-летний бизнесмен (Владимир Стержаков) и его 25-летняя возлюбленная (Леся Никитюк), силой затянувшая избранника на концерт современной музыки. Он думал, что впереди – самый скучный вечер его жизни, но с удивлением услышал не только модных исполнителей, но и любимые хиты своей юности.

За кулисами и на сцене встречаются разные артисты: Ирина Билык, Макс Барских, Наталья Могилевская, Monatik, Александр Пономарев, Никита Алексеев, Ани Лорак, "ТІК", Loboda, "Потап и Настя", Ольга Полякова, "Время и Стекло", Олег Винник, Real О, "НеАнгелы", Надежда Мейхер, Виталий Козловский, Злата Огневич, Виктор Павлик, Openkid's, El Кравчук, Наталья Бучинская, Дмитрий Коляденко, Мария Яремчук, Аслан Ахмадов, Мила Нитич, Сергей Гладыр, Светлана Тарабарова, Kadnay, Иван Березовский, Gadar, группы "Авиатор" и Emotion. Ведущий новогодней вечеринки – Андрей Доманский, и он, как и все остальные артисты, не может понять, что происходит и, собственно, какой концерт ему вести?..

В результате горе-директору ночного клуба все же удается организовать концерт, в котором соседствуют и современные песни, и хиты 90-х. Несмотря на путаницу и неразбериху, исполнители и зрители находят общий язык и весело отмечают Новый год. А самое главное – они приходят к выводу, что на самом деле их очень многое объединяет! Так же, как и всех зрителей телеканала "Интер" и его новогоднего проекта "Остаемся зимовать".



Название новогоднего огонька – не случайно. Ведь главная идея проекта в том, чтобы, несмотря ни на какие трудности и обстоятельства, не покидать свою Родину, жить и творить в своей стране. Именно об этом – заглавная песня огонька, кавер-версия известного хита группы "Сплин" – "Остаемся зимовать". Ее исполнят ведущие "Интера": Андрей Доманский, Анастасия Даугуле, Андрей Данилевич, Ирина Юсупова, Роман Кадемин, Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко. Еще одна важная для проекта и его замысла песня – "В Киеве жить", которую споет сольно Андрей Доманский. Это две главные песни, раскрывающие основную идею, с которой телеканал "Интер" и его зрители встречают Новый 2017 год, – жизнь человека является настоящей только тогда, когда он делит ее со своей Родиной, семьей, родными и близкими людьми.

"В словах этих двух песен все сказано, – говорит Анна Безлюдная, генеральный продюсер проекта, руководитель InterMediaGroup. – Эти песни яркие и, наверное, даже дерзкие. "Остаемся зимовать" – песня-вызов, вызов всех нас тому смутному времени, которое сейчас переживает страна. Ведущие "Интера" поют ее от имени и для миллионов наших зрителей, с которыми у нас сегодня сходное ощущение происходящего. Эта песня для миллионов украинцев звучит сегодня по-новому: "остаемся зимовать", "остаемся рисковать, вода замерзла – перебьемся"... Этой песней и всем новогодним огоньком мы хотим сказать, что переживем холодные времена, справимся, что не надо изменять себе и не надо уезжать, о чем сегодня, к сожалению, думают очень многие. Мы говорим, что остаемся зимовать. И обязательно дождемся весны".

Телезрителей ждет самая разноплановая музыка, встреча с любимыми исполнителями, яркие концертные постановки, много музыки и юмора, премьеры песен и неожиданные дуэты, сюрпризы от звезд и настоящие перевоплощения. Так, Ирина Билык выступит на сцене вместе со своим мужем Асланом Ахмадовым. Более того, звездная пара позволит зрителям заглянуть в свою спальню, где устроит 31 декабря настоящую пижамную вечеринку! Светлана Лобода сменит три образа и подарит зрителям премьеру песни "Снегом белым". Наталья Бучинская вместе с Димой Коляденко осуществит "Попытку №5". Ольга Полякова чуть не попадет в гарем к Виктору Павлику. Светлана Тарабарова превратится в своего любимого героя – Маленького принца – и споет песню Земфиры. Мила Нитич перевоплотится в эпатажную Шер. "Потап и Настя" исполнят новую песню "Ядовитая", причем образ "ядовитой вишенки", отравляющей жизнь Потапу, Насте Каменских придется показывать буквально – в громадном бокале. Злата Огневич будет летать над сценой. А ведущие телеканала "Интер" – Андрей Доманский, Анастасия Даугуле, Андрей Данилевич, Ирина Юсупова, Роман Кадемин, Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко – вообще создадут собственный музыкальный бенд!

Для режиссера-постановщика новогоднего огонька Александра Игудина это уже шестой новогодний проект, который он снимает для "Интера". Еще одним режиссером-постановщиком концертных номеров проекта "Остаемся зимовать" стала Елена Коляденко, давний друг телеканала.

"Наш новогодний огонек "Остаемся зимовать" будет ярким, красочным, искренним, – уверен Александр Игудин. – Много премьер песен, кавер-версий на известные хиты, которые зрители даже не ожидают услышать именно в такой интерпретации. У нас в этом году подобрался очень сильный актерский состав. Будет очень много сюрпризов!"

Съемки проекта "Остаемся зимовать" проходили в конце ноября на Киностудии имени Довженко. В трех павильонах были построены сложные и яркие декорации: суперсовременный ночной клуб с двумя движущимися сценами, танцполом, комфортной VIP-зоной, барной стойкой, красной дорожкой, гримерными для артистов и кабинетами администрации. Для оформления интерьера ночного клуба было использовано 50 тысяч декоративных пайеток, которые на протяжении 10 дней несколько человек нанизывали на специальные элементы, а также особенная декоративная итальянская ткань и серебристый сценический дождик, доставленные из Милана. И даже за барной стойкой клуба работал не просто настоящий профи, а флейр-бармен Евгений Соколов, входящий в десятку лучших барменов мира.

"В этом новогоднем огоньке мы сделали акцент на клиповом подходе к музыкальным номерам, – рассказывает Анастасия Прудь, главный режиссер телеканала "Интер". – Действие происходило не только на сцене, постановки были разведены по всей съемочной площадке. Артисты работали и на танцполе, и за барной стойкой, и в VIP-зоне – мы задействовали абсолютно все локации. Очень смелым решением с нашей стороны было использовать в оформлении сцены зеркальные поверхности. С одной стороны, они создают волшебный магический эффект, а с другой, – существует риск, что в элементах декорации может отражаться рабочий процесс: камеры, операторы, съемочная группа. Мы до последнего переживали, но у нас все получилось!"

Смотрите 31 декабря в 22:30 на телеканале "Интер" новогодний огонек "Остаемся зимовать".