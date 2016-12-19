Марафон "Чудо начинается!" завершился, но аукцион продолжается

Поздравляем всех с чудесным праздником – Днем святого Николая! 17 декабря, в канун этого радостного дня, на телеканале "Интер" прошел двухчасовой праздничный марафон "Чудо начинается!". Команда проекта подготовила множество сюжетов, замечательных историй и сюрпризов, ярких встреч и путешествий, чтобы каждый зритель почувствовал приближение чуда, атмосферу волшебства, зимней сказки и детства. В эфире сбывались мечты, к ведущим Анастасии Даугуле и Роману Кадемину приходили звездные гости, можно было увидеть, как снимался новогодний огонек телеканала "Остаемся зимовать" и как реализовывались звездные лоты благотворительного онлайн-аукциона "Интера".

Ведь цель аукциона – приобретение современного аппарата искусственной вентиляции легких Avea для спасения детей в НИИ ПАГ. И она становится все ближе! А это значит, что дети, рожденные даже с весом в полкилограмма, получат возможность дышать, их можно будет спасти. На сегодня, благодаря всем многочисленным участникам аукциона, уже собрано 583 400 грн из необходимых 810 тысяч на покупку данного медицинского оборудования. И команда телеканала уверена: общими усилиями все получится, эта мечта тоже сбудется, и в День святого Николая спасенные детки будут, как и все их друзья, искать подарки под своей подушкой.

"Отрадно, что во время этого марафона большое количество людей были объединены не каким-то противостоянием, ненавистью или обидой. Они были объединены одним общим желанием – помочь детям, – говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала "Интер". – Причем детям, которых мы даже не знаем! Помочь сделать им первый вдох в своей жизни. Я хочу всех поздравить с праздником святого Николая и сказать, что сегодня мы все стали его помощниками. Этим добрым делом – нашим марафоном "Чудо начинается!" – мы помогли сделать мир лучше".

Пусть марафон уже прошёл, но благотворительный аукцион продолжается! У каждого желающего есть возможность приобрести один из лотов на сайте deti.inter.ua.

Делать добро легко! Давайте вместе менять мир к лучшему, вместе делать добрые дела и спасать детские жизни.

За кулисами марафона "Чудо начинается"



