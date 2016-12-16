Ольга Сумская вскружила голову Яну Цапнику

В Новый год возможно всё! Желания – сбываются, люди – встречаются, а чувства, даже самые потаенные, – вдруг вырываются наружу и начинают править бал. В этом на личном опыте убедилась Ольга Сумская, а точнее – ее героиня в новогоднем огоньке "Остаемся зимовать" телеканала "Интер". В этой праздничной истории актрисе досталась ключевая роль: именно благодаря ее персонажу нечистый на руку администратор Леонид Викторович (в исполнении Яна Цапника) отказывается от коварного плана – провернуть аферу с новогодними концертами и оставить без праздника сотни людей, которые купили на них билеты.

Собираясь сбежать с двойной кассой, он неожиданно сталкивается со своей школьной любовью Ольгой и понимает, что старые чувства еще не остыли... И он готов на все, лишь бы устроить для нее самый лучший Новый год в ее жизни!

"Я играю одинокую женщину, которая мечтает встретить своего мужчину, но у нее все никак не складывается, – говорит о своем персонаже Ольга Сумская. – И вот, спустя 30 лет, на Новый год случается чудо – она встречает своего одноклассника, который когда-то был в нее влюблен. И понимает, что он – именно тот самый мужчина! Моего партнера сыграл замечательный Ян Цапник. Забавно, что когда-то мы с ним должны были играть мужа и жену в одном сериале. Но не сложилось: Ян тогда травмировал ногу, приехал на съемки на костылях и с загипсованной ногой. В таком виде он не мог сниматься, поэтому его роль отдали другому актеру. Однако прошло время – и в этом году наши с Яном дороги снова пересеклись, и мы таки сыграли пару в новогоднем огоньке! Работать с ним – одно удовольствие. Он очень эмоциональный и позитивный человек и заряжает хорошим настроением всех вокруг!"

По признанию самого Яна Цапника, он тоже получил огромное удовольствие от съемок. И не скупился на комплименты всем вокруг.

"Я рад, что впервые за два года снова снимаюсь в Киеве. Это дорогого стоит! – признается актер. – Очень люблю бывать в этом городе. Кроме того, в этом проекте для меня сошлось все: и замечательные партнеры, и прекрасный режиссер, и хорошая съемочная группа. Тем более Новый год – это праздник, когда у всех хорошее настроение, когда забываются все обиды и вспоминается только хорошее. В это время все думают о друзьях, знакомых, близких и родственниках, желают друг другу здоровья, счастья и дарят подарки. Поэтому вдвойне приятно, что мы своим новогодним огоньком будем дарить людям хорошее настроение".

Персонажей Ольги Сумской и Яна Цапника ждет в новогоднюю ночь очень много сюрпризов и приключений, среди которых и перевоплощение в неожиданные образы, и обливание шампанским, и даже настоящие поцелуи. Кстати, в Новом году осуществится не только мечта героини Ольги Сумской, но и, благодаря новогоднему огоньку телеканала "Интер", воплотится одно из желаний самой актрисы.

"Я веду дневник, куда в новогоднюю ночь или на Рождество, или Старый Новый год записываю планы на весь год, – рассказывает Народная артистка Украины. – Пишу просто ключевые слова, которые для меня что-то значат. Это может быть все, что угодно. И вы знаете, – мечты осуществляются! Например, уже два года подряд в списке желаний пишу: "новогодний огонек на "Интере". И уже второй год принимаю участие в новогоднем огоньке телеканала! Кажется, совсем недавно мы с этой прекрасной командой снимали Новый 2016-й год, а уже – новый проект, новый сценарий и новый год! Чудеса действительно случаются в новогоднюю ночь, и в них обязательно нужно верить!"

Какие еще чудеса произойдут с персонажами Ольги Сумской, Яна Цапника и другими героями новогоднего огонька "Остаемся зимовать"? Смотрите 31 декабря на телеканале "Интер".