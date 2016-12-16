"Добрый вечер на "Интере": гонки без компромиссов

17 декабря в 22:30 в уютной гостиной программы "Добрый вечер на "Интере" снова не будет свободных мест. В этот вечер в гонках на диванах, главным призом которых станут 50 тыс. гривен, примут участие два необычных созвездия знаменитостей. В гости к известному автолюбителю Андрею Доманскому придут солисты группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), солист группы "Трезвость и Культура" Виктор Бронюк, телеведущий Андрей Джеджула, известный стендап-комик Наталия Гарипова, а также актер Георгий Поволоцкий. Капитаны команд – специалист по тюнингу автомобилей Дмитрий Кифяк и инструктор по вождению Ольга Байбородина.

Предстоит жаркая игра! Команды будут использовать все возможные уловки и ходы, будут жать на все педали, чтобы прийти к финишу первыми и набрать большее количество баллов. Надя Дорофеева и Алексей Завгородний признались, что во время своих поездок всегда играют в "Крокодил" и прочие домашние игры, поэтому в этот вечер вовсю пользовались знанием слабых мест друг друга.

Андрей Джеджула демонстрировал природный оптимизм и умудрялся в перерыве между конкурсами делать яркие селфи. Виктор Бронюк вооружился чувством юмора, самоиронией и харизмой. Все это ему, человеку, прославившему небритых зверушек из зоопарка, пригодилось в конкурсе "Язык за зубами". Коварные и обладающие не меньшим чувством юмора сценаристы предложили команде, в которой играл Виктор, соответствующую номинацию – "Зоопарк". Показывать было забавно, признаются звёзды. Смотреть – весело. А уж как интересно будет угадывать!..

"Бронюк – это универсальный боец, – отмечает Андрей Доманский. – Мы с ним пересекались по игре в КВН, поэтому я знаю, что он может быть очень разным. Может сосредоточиться и выдать нереальный результат. Да все ребята – классные! Будет много сюрпризов. По-моему, игра удалась!"

О третьем конкурсе – "На одной ноте" – Андрей Доманский пошутил, что это прекрасная возможность для участников и телезрителей послушать, о чем поют роботы, собираясь по вечерам на кухне. Правда, в этом соревновании выяснилось, что кое-кто из участников, похоже, в детстве слушал какую-то другую эстраду. Возможно, румынскую? В общем, будет смешно и позитивно.

"Из рук в руки" и "На лбу написано" – конкурсы уже известные и любимые. Но какие категории выберут для участников коварные сценаристы шоу? Вероятно, они тщательно изучают досье на каждого игрока и специально подбирают для них категории и слова с особым смыслом. Например, участнику, который сильно похудел, досталась категория "ЗОЖ" и просьба поделиться секретами прекрасной формы. А вот кто из знаменитостей никогда не сидел на диете? Кто хорошо помнит "лихие девяностые" и почему? А кто как-то выступал в амплуа сутенера? Знает ли зритель об этих фрагментах биографии своих любимцев?

Непростые задачи и настоящие, азартные, стремительные гонки, бескомпромиссная борьба, в которой никогда не побеждает дружба, а также звёзды без масок и привычных образов – домашние, смешные и открытые – уже в эту субботу, 17 декабря, только в программе "Добрый вечер на "Интере". Старт в 22:30. Включайтесь!