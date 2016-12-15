Легендарный Хосе Каррерас присоединился к благотворительному аукциону "Интера"

Легенда оперной сцены, один из трех великих теноров мира Хосе Каррерас присоединился к благотворительному аукциону украинского телеканала "Интер". Великий испанский тенор передал для аукциона два билета на свой единственный концерт в Киеве, который состоится в эту субботу, 17 декабря, во дворце "Украина". Обладатели лота услышат лучшие партии знаменитого певца из опер, ораторий, классических и популярных музыкальных произведений в сопровождении симфонического оркестра.

Кроме билетов на концерт в Киеве в рамках заключительного мирового турне, Хосе Каррерас представил на сайте аукциона deti.inter.ua диск со своим автографом. Он был тут же выкуплен почитателями таланта маэстро. Обладатель диска также получил возможность вместе со съемочной группой "Интера" побывать сегодня вечером на пресс-конференции Каррераса и увидеть кумира воочию.

В декабре 2016 года Хосе Каррерасу исполняется 70 лет, и свой единственный концерт в Национальном дворце искусств "Украина" он дает сразу после юбилея.

Во всем мире благотворительность – негласный долг и обязанность зрелых, осознанных людей. Хосе Каррерас, как никто другой, знает, как тонка грань между жизнью, болезнью и смертью. Больше года длилась его борьба с острой лейкемией, после которой мастер совершил невозможное – сумел вернуться на оперную сцену. Теперь в украинском благотворительном аукционе, цель которого – спасение детских жизней – есть вклад от легендарного Хосе Каррераса.