"Интер" покажет защиту чемпионского титула Александра Усика и последний бой в карьере Бернарда Хопкинса

В воскресенье, 18 декабря, в программе "Большой бокс" на "Интере" смотрите трансляцию боксерского поединка между чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и известным южноафриканским тяжеловесом Табисо Мчуну. Александр Усик проведет первую защиту титула. В этот же день пройдет бой самого возрастного чемпиона мира в истории бокса Бернарда Хопкинса против Джо Смита-младшего. Оба поединка состоятся в Инглвуде (штат Калифорния, США). Украинские телезрители смогут посмотреть их в прямом эфире на телеканале "Интер" в воскресенье, 18 декабря, в 5:00. Повтор - в 8:00.

Титул чемпиона мира по версии WBO Александр Усик завоевал в сентябре этого года в бою с поляком Кшиштофом Гловацки и таким образом побил рекорд Эвандера Холифилда, став чемпионом мира в десятом поединке. На данный момент украинец в своем активе имеет 10 побед, 9 из которых - нокаутом.

"В Инглвуде Усик проведёт первую защиту пояса чемпиона мира по версии WBO. Для него этот поединок знаменателен тем, что это будет первый бой, который Александр проведёт в Америке, – говорит Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – Также этот поединок будет транслироваться на телеканале HBO, и для Усика крайне важно не просто выиграть, а сделать это ярко".

Впервые харизматичный украинский боксер получил шанс покорить заокеанскую публику так, как когда-то покорил сердца украинцев.

На счету соперника Александра Усика - 28-летнего Табисо Мчуну - 17 побед в 19 поединках, 11 из которых - нокаутом, титулы чемпиона ЮАР, чемпиона NABF, interim WBA Pan African и др. В свое время он боксировал с такими серьезными представителями тяжелого веса, как Илунга Макабу, Эдди Чемберс. Стоит отметить, что в поединке с Чемберсом Мчуну одержал сенсационную победу единогласным решением судей. Также южноафриканский тяжеловес встречался в ринге с бывшими соперниками Александра Усика - Дэниэлом Брюэром и Дэни Вентером. Предыдущий поединок Табисо Мчуну провел в мае этого года с Бонифасом Каборе.

"Этот поединок не будет легкой прогулкой для Саши, – отмечает промоутер Усика Александр Красюк. - Мчуну - слишком быстрый для своего веса, он имеет очень специфическую манеру боя. Он чернокожий боксер со своей ритмопластикой. Он не угловатый, как большинство "дуболомов", он танцующий боксер. С Усиком у них может получиться интересное танго в ринге".

Не пропустите "Большой бокс" на "Интере" - трансляцию боксерского поединка Александра Усика против Табисо Мчуну в воскресенье, 18 декабря, в 5:00.

Также в этот день после боя Усик - Мчуну "Интер" покажет трансляцию поединка между Бернардом Хопкинсом и Джо Смитом-младшим. Этот бой станет последним в карьере Хопкинса: бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе завершает карьеру всего за месяц до своего 52-летия.