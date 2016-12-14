Леся Никитюк нашла идеального мужчину и ждет предложения в Новый год

Новый год – время перемен и осуществления самых заветных желаний! 31 декабря исполнится мечта известной телепутешественницы, ведущей проекта "Вокруг М" Леси Никитюк. Неугомонная блондинка, которая в поисках идеального мужчины исколесила полмира, наконец-то нашла свою половинку! Более того, совсем скоро ведущая телеканала "Интер" порадует поклонников переменами в личной жизни. Ведь в новогоднюю ночь девушка ждет предложения руки и сердца!

Правда, стать невестой Леся Никитюк готовится пока только на экране. За любовной историей звезды телезрители смогут понаблюдать 31 декабря в новогоднем огоньке "Остаемся зимовать" на телеканале "Интер". В праздничной истории телеведущей досталась роль 25-летней возлюбленной 50-летнего бизнесмена. Она силком затащила своего избранника на концерт современной музыки. Бизнесмен был уверен, что это будет самый долгий вечер в его жизни, однако оказалось, что на концерте звучат... песни его юности. Ведь администратор-аферист организовал в одном клубе в одно и то же время два разных мероприятия – концерт современной музыки и концерт хитов 90-х. Бизнесмен вспоминает молодость и пытается объяснить своей девушке, как тогда было здорово. У пары возникает масса забавных и смешных ситуаций из-за разницы в возрасте, предпочтениях и представлениях о мире.

"Это мой первый опыт съемок в большом новогоднем проекте вместе с известными актерами, среди которых есть даже народные артисты Украины, например, Ольга Вячеславовна Сумская! – говорит Леся Никитюк. – А еще меня очень заинтересовала история, в которой я играю. Мне досталась роль девушки статного взрослого мужчины, которая вдвое моложе его и мечтает о том, чтобы он позвал ее замуж. Сейчас это очень распространенная ситуация в реальной жизни".

Избранником Леси стал известный актер Владимир Стержаков, а точнее – его персонаж, бизнесмен Аркадий.

"Самые красивые девушки и женщины на Земле – в Украине! – уверен Владимир. – Поверьте, я знаю, о чем говорю. Я объездил весь мир, только в этом году был в 15 странах, и мне есть с чем сравнивать. Кроме того, я с удовольствием согласился принять участие в этом новогоднем огоньке, потому что мне понравился сценарий. Хочется подарить людям радость, которой становится в нашем мире все меньше и меньше. Хочется, чтоб было больше волшебства, больше хорошего настроения, смеха и подарков".

Леся и Владимир познакомились на съемках новогоднего проекта "Интера", но очень быстро нашли общий язык. Оказывается, у артиста, родившегося в Эстонии, и украинской звезды есть много общего. Мама Владимира Стержакова родом из Хмельницкой области, откуда и сама Леся Никитюк.

"Владимир Стержаков – очень талантливый и очень позитивный, – говорит о своем партнере телеведущая. – Его мама родилась в Красилове, он сам там рос, и в Хмельницкой области у него осталось много родственников. В перерыве между съемками он много рассказывал о своей семье, пел украинские песни. Очень интересно было поработать и пообщаться".

Осуществится ли мечта блондинки – выйти замуж за богатого мужчину? И какие еще приключения ждут неординарную пару в новогоднюю ночь? Смотрите 31 декабря на "Интере" в новогоднем огоньке "Остаемся зимовать".