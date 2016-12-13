Ведущие "Интера" поздравят детей ОХМАТДЕТ с Днем Святого Николая

Конец декабря - это всегда особенное время. Время предновогоднего настроения, сюрпризов, подарков и чудес. В воскресенье в Киевском Доме Книги состоялся благотворительный музыкально-поэтический вечер "Зима включила снег".

Посетителям этого по-настоящему зимнего, уютного и очень душевного события представилась возможность поздравить маленьких пациентов отделения токсикологии больницы ОХМАТДЕТ с наступающим праздником - Днем Святого Николая. Под аккомпанемент акустической гитары и фортепиано прозвучали стихи и песни по мотивам поэзии Марии Цветаевой, Иосифа Бродского, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Бориса Пастернака и Александра Кочеткова.

Гостями и участниками вечера стали ведущие телеканала «Интер» Жанна Тихонова и Андрей Доманский, а также певицы Мила Нитич и Мария Таксюр, французский артист Поль Манондиз, актеры Светлана Мирошниченко, Станислав Мельник, Дарья Якушева, Настасья Зюркалова и Евгений Ковырзанов, а также редакторы и журналисты телеканалов "Интер" и НТН Анна Захарова, Екатерина Куренкова, Наталья Дубовик, Екатерина Мачко, Марина Борисполец, поэт Сергей Жернов и многие другие.

Шеф-редактор программы "Вещдок" Олег Гершкович в этот вечер аккомпанировал артистам за роялем: "Это такая несвойственная для меня роль. В прошлом я - пианист, но не играл очень давно. Я рад быть частью такого события, потому что считаю благотворительность истинно человеческим свойством. Ведь именно сострадание отличает человека от остальных живых существ на земле".

Ведущая "Жди меня" Жанна Тихонова прочитала Марину Цветаеву. "Здесь все как будто приурочено к предстоящим новогодним праздникам, и так или иначе связано с мерцанием свечей, с тихим шорохом падающего снега. Поэтому в поэтических строках все это также перекликается. Я с волнением ждала сегодняшнего мероприятия, потому что в программе заявлены исключительно волшебные для меня авторы", - поделилась своими ожиданиями Жанна.

Для Андрея Доманского чтение стихов на публике стало первым подобным опытом. Телеведущий, как всегда, подошел к делу с юмором: "Во время моей работы на одесском радио, у нас в программе был персонаж, который разговаривал голосом робота. Его звали ...Робот Рождественский. Всем очень нравилось, что у нас есть такой Робот. Естественно, никто из нас тогда не увлекался лирикой Роберта Ивановича, и теперь мне немного неловко перед ним. Сейчас будет предпринята попытка замолить свои грехи перед поэтом прочтением его стихотворения "Приходить к тебе". Также телеведущий исполнил под аккомпанемент "У Черного моря" Утесова, и признался, что на самом деле материал, который он в этот вечер читал и пел, ему очень близок.

Дизайнер ювелирных украшений Сергей Жернов прочел стихотворение собственного сочинения, написанное год назад специально для утренника в отделении ОХМАТДЕТ, и поделился, что для него участие в сегодняшнем вечере - это не только продолжение традиции, а еще и очень ценное личное событие. Певица Мила Нитич также принимала участие в подобном мероприятии не в первый раз: "Для меня это и смех, и слезы, и смех сквозь слезы. Все получилось очень трогательно и весело." Мила исполнила романс на стихи Пастернака "Зимняя ночь" и стихотворение Рождественского "Современная женщина".

Традицию подобных благотворительных мероприятий телеканал "Интер" поддерживает уже не первый год. В этом году к событию присоединились многие неравнодушные люди - городское сообщество "Жить в Киеве", клуб "Творческие люди", а также Киевский Дом Книги и "Интершкола".

18-го декабря организаторы отвезут подарки в ОХМАТДЕТ, чтобы поддержать детей, а также поздравить их с днем Святого Николая.