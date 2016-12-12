Аукцион "Интера" собрал уже больше полумиллиона гривен!

Благотворительный онлайн-аукцион телеканала "Интер" преодолел отметку в полмиллиона! 523 тысячи гривен уже собрано для приобретения современного медицинского оборудования Avea для отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных НИИ ПАГ. Всё это – благодаря многочисленным участникам социальной инициативы: звездам, зрителям телеканала, поклонникам его проектов и просто неравнодушным людям. Полмиллиона гривен – немалая сумма, но для достижения главной цели акции средств еще не достаточно.

Этой весной в НИИ ПАГ был доставлен новейший аппарат "СИПАП" для поддержки дыхания новорожденных, деньги на который собирали на прошлогоднем онлайн-аукционе "Интера". С его помощью уже спасено 40 маленьких пациентов! Врачи мединститута говорят: "Ваш аппарат не отдыхает ни дня, постоянно в работе". И это понятно: ведь в реанимации ПАГа – девять мест, а аппаратов для искусственной вентиляции легких – всего два. Поэтому и было принято решение продолжить аукцион и приобрести еще один, более современный медаппарат искусственной вентиляции легких Avea стоимостью 810 тыс. грн.

На сегодня большая часть суммы уже собрана. Но останавливаться рано: на сайте аукциона deti.inter.ua по-прежнему много интересных, эксклюзивных и необычных лотов. Сейчас самое время готовиться к новогодним праздникам и приобретать уникальные подарки: индивидуальные мастер-классы, встречи со звездами, путешествия за кулисы ТВ-шоу, тренировки со знаменитостями и персональные презенты. С одной стороны, – это незабываемые эмоции и впечатления для вас и ваших близких, с другой, – вклад в большое, доброе и жизненно важное дело.

Участники аукциона могут составить компанию ведущей "Утра с "Интером" Анастасии Даугуле во время конной прогулки. Или пройтись по магазинам с ведущим "Орла и решки. Шопинг" Егором Калейниковым. Попасть на мастер-класс прима-балерины Национальной оперы Украины Екатерины Кухар и открыть для себя мир балетного закулисья. Приобрести лот от экстравагантной "суперблондинки" Ольги Поляковой, — конечно же, кокошник. А еще — встретиться с артистом Колей Сергой и получить от него личное стихотворное посвящение. Или потренироваться с богатырями Василием Вирастюком и Сергеем Конюшком, если хватит смелости и сил.

Ко дню святого Николая школьники могут принять участие в праздничном кулинарном мастер-классе Андрея Доманского в рамках курса "Телемалыш". Для поклонников 40-серийной мелодрамы "Нити судьбы" на аукционе представлен один из любимых нарядов главной героини Ольги, которую играет Мила Сивацкая, — голубое платье. Также среди лотов — индивидуальный мастер-класс от чемпионки мира по бальным танцам, титулованного хореографа Алены Шоптенко, присутствие на съемках и возможность сыграть роль в серии цикла детективных докудрам "Вещдок", экскурсия на радио и общение со звездой в прямом эфире, коллаж известного художника Джанни Оттавиани из серии об Андрее Шевченко, экскурсия за кулисы программы "Касается каждого", картина "Светлые стены" от всемирно известного художника Анатолия Криволапа и боксерские перчатки с автографами Владимира и Виталия Кличко. Только что добавился еще один лот — билеты на единственный концерт Хосе Каррераса в Киеве, который проходит в рамках заключительного мирового турне великого тенора. Обладатели лота могут также получить диск с автографом легенды мировой музыки, побывать на пресс-конференции Хосе Каррераса и увидеть кумира воочию.

Каждую неделю на сайте появляются новые лоты. Каждый день в мире что-то меняется. Делать добро легко! Давайте вместе менять этот мир к лучшему, вместе делать добрые дела и спасать детские жизни.

Уютные посиделки с Лесей Никитюк



Тренировка с богатырями Василием Вирастюком и Сергеем Конюшком



Мастер-класс прима-балерины Екатерины Кухар



