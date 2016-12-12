Телеведущие "Интера" создали музыкальный бэнд!

Новогодняя ночь всегда — самая ожидаемая, самая желанная и самая многообещающая. Время подарков, шампанского, оливье, веселых гостей, близких людей и, конечно же, новогоднего ТВ! 31 декабря к зрителям "Интера" в гости собирается большая и веселая компания — звезды и герои праздничного огонька. А вместе с ними - песни, танцы, шутки, сюрпризы, подарки, превращения, поздравления, предложения и, собственно, сам Новый 2017 год.

Ради этой волшебной ночи авторитетные и представительные лица "Интера" решили отбросить привычные телевизионные образы и повеселиться от души. В новогоднюю ночь с людьми и не такое случается! 31 декабря Анастасия Даугуле, Андрей Данилевич, Ирина Юсупова, Роман Кадемин, Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко – уже не ведущие программ и проектов телеканала, а музыкальный бэнд "Остаемся зимовать" с солистом Андреем Доманским.

Электрогитары доверили Андрею Данилевичу и Анатолию Бондаренко. Роман Кадемин стал барабанщиком, причем такое впечатление, что ведущий "Большого бокса" родился с барабанными палочками в руках. Анастасия Даугуле, Ирина Юсупова и Жанна Тихонова тоже взяли в руки ударные инструменты.

"Когда мы записывали номер, я ни капельки не волновался, потому что чувствовал поддержку коллег, – признается Андрей Доманский. – Толик Бондаренко играет на гитаре в миллион раз лучше меня, даже несколько аккордов показал. У Насти Даугуле, Иры Юсуповой и Жанны Тихоновой шикарно получилось бить в бубны. Они, оказывается, "бубнистки" 80-го уровня! Кадемин впервые сел за барабанную установку, но очень быстро освоился, и сейчас Рома – незаменимый ударник, как Ринго Старр в "Битлз". Мне кажется, у нас здорово получилось!"

Самым опытным музыкантом в ансамбле телеведущих оказался Анатолий Бондаренко. Во-первых, он знает музыкальную грамоту. Во-вторых, окончил музыкальную школу, умеет играть на гитаре и баяне. В-третьих, в юности у него действительно была своя музыкальная группа. Даже сейчас в кабинете ведущего "Жди меня. Украина" стоит гитара, на которой он играет на досуге.

"Музыкальную школу я окончил по классу баяна, но всегда хотел научиться играть на гитаре, — рассказывает Анатолий Павлович. — Когда мой двоюродный брат вернулся из армии с гитарой, я попросил его научить меня играть. Он показал три аккорда. Так я разучил свои первые песни. Еще я увлекался радиоэлектроникой, поэтому сам сделал себе электрогитару. Мы с друзьями создали небольшую группу. Я тогда еще школьником был: учился в 9-10 классе. "Лабали" в клубе на танцах, играли на свадьбах и проводах в армию. Таким образом я заработал свои первые деньги, на которые и купил первую настоящую электрогитару. До сих пор помню: она тогда стоила 187 рублей. Это было страшно дорого".

Некоторым ведущим азы игры на музыкальных инструментах пришлось осваивать прямо по ходу съемок. "С музыкой у меня уважительно-дистанционное отношение, — говорит Настя Даугуле. — Я очень люблю музыку, преклоняюсь перед ней и… совершенно не умею играть ни на одном музыкальном инструменте. Для выступления в новогоднем огоньке нам предложили бубны. Для меня это был совершенно новый опыт. И тут очень помог Андрей Доманский. Он объяснил, что у бубна есть две основные позиции: можно им бить в ладонь на среднюю долю, а можно - просто перебирать. Вот после детальной консультации Андрея мне удалось справиться с инструментом".

Вокально-инструментальный ансамбль ведущих телеканала "Интер" исполнит заглавную песню новогоднего огонька – "Остаемся зимовать", кавер на хит группы "Сплин". Специально для праздника немного изменили текст и сделали новую аранжировку.

"Это песня моей молодости, моего юношества, — вспоминает Роман Кадемин. — В оригинале она спокойная, мелодичная. Но после того как мы переделали слова и Андрей Доманский спел с такой яркой подачей, она стала звучать очень энергично и драйвово!"

Не только сами исполнители, но и все присутствующие на съемках номера "зажглись" от выступления телеведущих. Гости новогоднего огонька, которые стали первыми слушателями новообразованной музыкальной группы, сопровождали номер бурными овациями и после финала песни долго не отпускали звезд со сцены. Даже режиссер Александр Игудин после записи номера телеведущих заметил: "Мне кажется, у нас появилась новая классная музыкальная группа, можно составлять гастрольный график и выступать с концертами!"

А телезрители смогут оценить дебютное выступление "Интер"-бэнда "Остаемся зимовать" 31 декабря на "Интере". И это лишь один из многочисленных сюрпризов и подарков телеканала.



"Остаемся зимовать"