Артем Позняк стал преподавателем "Интершколы"

Ведущий детективного цикла "Вещдок" на телеканале "Интер" и популярный актер Артем Позняк пополнил ряды преподавателей медиаобразовательной программы "Интершкола". Он будет вести мастер-классы по актерскому мастерству и технике речи.

Студенты "Интершколы" пройдут обучение по уникальной программе, разработанной лично Артемом Позняком. Он будет не только делиться с будущими телевизионщиками своими знаниями и опытом. Артем адаптировал системы актерского мастерства специально под профессию телеведущего. Он подчеркивает: на его мастер-классах легко не будет, поэтому "интершкольникам" придется основательно подойти к обучению.

"Своих студентов я буду учить со всей строгостью, как когда-то учили меня мои преподаватели, – говорит Артем Позняк. – Хочу, чтобы с каждым годом профессия телеведущего развивалась. А значит, я просто обязан воспитать таких студентов, о которых потом можно будет сказать: "Они превзошли своего учителя". Для меня, как преподавателя, их успехи и востребованность в профессии – лучшая оценка!"

Возможность побывать на мастер-классах ведущего "Вещдока" еще есть: 12-й учебный год в "Интершколе" стартовал, но в связи с большим потоком заявок объявлен дополнительный набор на основные телевизионные специализации. Однако количество мест ограничено! Подробности – на странице образовательной программы.

Напомним, лучших выпускников "Интершколы" приглашают на стажировку на каналы медиагруппы – у них есть все шансы стать частью большой команды Inter Media Group.