В "Интершколе" стартовал новый учебный год

5 октября в медиаобразовательной программе "Интершкола" стартовал 12-й учебный год. Из более 1200 желающих было отобрано 150 молодых и талантливых студентов по специализациям "Продюсер", "Режиссер", "Журналист", "Сценарист-редактор", "Оператор", "Режиссер монтажа", "Звукорежиссер" и "Телеведущий".

Среди студентов "Интершколы" – как внешние слушатели, так и сотрудники Inter Media Group, которые хотят профессионально расти, развиваться и получать дополнительные навыки. Также в этом году "Интершкола" предоставила гранты на обучение для самых талантливых студентов вузов-партнеров по специализации "Сценарист", "Продюсер" и "Режиссер монтажа".

Впереди у ребят 9 месяцев увлекательной учебы. Более тысячи учебных часов, мастер-классы, практика на съемочных площадках и создание четырех экранных работ!

Обучение в "Интершколе" – это период активной творческой жизни, работы в командах под руководством настоящих профессионалов своего дела. Среди преподавателей – лучшие специалисты Inter Media Group. С "Интершколой" сотрудничают известные режиссеры, сценаристы, продюсеры из Франции, Великобритании, США, Польши, Чехии, Италии, России. В попечительский совет "Интершколы" входит Кшиштоф Занусси – гениальный польский режиссер, сценарист, продюсер, обладатель множества международных наград, среди которых – "Золотой лев", главный приз Венецианского кинофестиваля.

За 11 лет работы "Интершкола" выпустила более четырех тысяч выпускников, вырастила целую плеяду молодых специалистов – профессионалов, которые работают на ведущих телеканалах Украины. Лучшие из них – часть большой команды Inter Media Group.

Желаем "интершкольникам" удачи и надеемся, что совсем скоро лучшие из них присоединятся к команде Inter Media Group!