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"Интершкола" объявляет набор слушателей на новый учебный год

20 июня 2017 | 19:38

Медиаобразовательная программа "Интершкола" открывает набор слушателей на новый учебный год - 2017/2018.

За 11 лет со дня основания медиаобразовательной программы в стенах "Интершколы" выросло немало профессионалов телевизионной индустрии. К мощному преподавательскому костяку каждый год добавляются новые имена, с мастер-классами приезжают и именитые мэтры, и новые лица, стремительно покорившие телевизионный олимп. Мы гордимся своими выпускниками, многие из которых после учебы остались продолжать свою деятельность на телеканалах Inter Media Group, кто-то уже попробовал свои силы в различных фестивалях и конкурсах. И мы с нетерпением ждем знакомства со студентами  и готовы открывать новые имена.

Среди основых специальностей на новый учебный год: "Продюсер", "Режиссер", "Сценарист-редактор", "Оператор", "Журналист", "Звукорежиссер". Обучение на основных специализациях длится 9 месяцев. Начало учебы осенью. В конце обучения "интершкольники" представляют, в качестве дипломной работы готовый телевизионный продукт.

В новом учебном году посещать занятия на основных специализациях снова смогут и те, кто работает, и те, кто учится на дневных отделениях вузов. Обучение будет проходить по будням с 18:до 22:00 и в выходной день с 12:00 до 18:00.

Помимо основных специализаций в "Интершколе" также открыт набор и на спецкурсы - "Телеведущий", "Комильфо",  "Видеограф", "Режиссер монтажа", "Диджитал в медиа" и наш курс для самых маленьких "Телемалыш".

Подробнее об условиях поступления читайте в разделе "Специализации". Набор на новый учебный год уже открыт. Скоро кастинги. Заходите в раздел "Специализации" и выбирайте свою телевизионную профессию!

Заполняйте онлайн-заявку! Самое время воплотить свою мечту!

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01:20 Подробности
02:00 Х/ф "Сквозь огонь"
03:15 Удачный проект
03:50 Готовим вместе
04:30 Касается каждого
05:20 Подробности
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