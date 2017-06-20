"Интершкола" объявляет набор слушателей на новый учебный год

Медиаобразовательная программа "Интершкола" открывает набор слушателей на новый учебный год - 2017/2018.

За 11 лет со дня основания медиаобразовательной программы в стенах "Интершколы" выросло немало профессионалов телевизионной индустрии. К мощному преподавательскому костяку каждый год добавляются новые имена, с мастер-классами приезжают и именитые мэтры, и новые лица, стремительно покорившие телевизионный олимп. Мы гордимся своими выпускниками, многие из которых после учебы остались продолжать свою деятельность на телеканалах Inter Media Group, кто-то уже попробовал свои силы в различных фестивалях и конкурсах. И мы с нетерпением ждем знакомства со студентами и готовы открывать новые имена.

Среди основых специальностей на новый учебный год: "Продюсер", "Режиссер", "Сценарист-редактор", "Оператор", "Журналист", "Звукорежиссер". Обучение на основных специализациях длится 9 месяцев. Начало учебы осенью. В конце обучения "интершкольники" представляют, в качестве дипломной работы готовый телевизионный продукт.

В новом учебном году посещать занятия на основных специализациях снова смогут и те, кто работает, и те, кто учится на дневных отделениях вузов. Обучение будет проходить по будням с 18:до 22:00 и в выходной день с 12:00 до 18:00.

Помимо основных специализаций в "Интершколе" также открыт набор и на спецкурсы - "Телеведущий", "Комильфо", "Видеограф", "Режиссер монтажа", "Диджитал в медиа" и наш курс для самых маленьких "Телемалыш".

Подробнее об условиях поступления читайте в разделе "Специализации". Набор на новый учебный год уже открыт. Скоро кастинги. Заходите в раздел "Специализации" и выбирайте свою телевизионную профессию!