Зрительское голосование за финалистов "ИнтерФильмФеста"– 2017 окончено

12 июня в 18:00 "ИнтерФильмФест" подвел итоги зрительской активности и голосования среди пользователей сайта inter.ua. Имя победителя, который отправится в Венецию во время проведения 74-го Венецианского фестиваля, вы узнаете совсем скоро. Уже 15 июня на торжественной церемонии состоится награждение трех лучших работ IV "ИнтерФильмФеста".
Спасибо за активное участие и помощь жюри в принятии справедливого решения.
Фестиваль "ИнтерФильмФест" уже четвертый год поддерживает первые шаги своих участников в теле- и киноискусстве, дает им возможность реализовать навыки и таланты, проявить творческий потенциал, а также получить экспертную оценку своего труда. В жюри фестиваля "ИнтерФильмФест" – мэтры теле- и киноиндустрии. В этом году традиционно было отобрано 12 лучших работ. Все они уже доступны для просмотра на сайте inter.ua в разделе "Видеотека" в отдельном канале "ИнтерФильмФест".
|20:40
|Сериал "1942"
|22:30
|Сериал "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время"
|02:10
|Подробности
|02:50
|Великие украинцы
|03:15
|Удачный проект
|03:55
|Готовим вместе
|04:35
|Касается каждого
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