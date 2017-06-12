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Зрительское голосование за финалистов "ИнтерФильмФеста"– 2017 окончено

12 июня 2017 | 18:01

12 июня в 18:00 "ИнтерФильмФест" подвел итоги зрительской активности и голосования среди пользователей сайта inter.ua. Имя победителя, который отправится в Венецию во время проведения 74-го Венецианского фестиваля, вы узнаете совсем скоро. Уже 15 июня на торжественной церемонии состоится награждение трех лучших работ IV "ИнтерФильмФеста".

Спасибо за активное участие и помощь жюри в принятии справедливого решения.

Фестиваль "ИнтерФильмФест" уже четвертый год поддерживает первые шаги своих участников в теле- и киноискусстве, дает им возможность реализовать навыки и таланты, проявить творческий потенциал, а также получить экспертную оценку своего труда. В жюри фестиваля "ИнтерФильмФест" – мэтры теле- и киноиндустрии. В этом году традиционно было отобрано 12 лучших работ. Все они уже доступны для просмотра на сайте inter.ua в разделе "Видеотека" в отдельном канале "ИнтерФильмФест".

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