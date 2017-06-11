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Дипломные работы "Интершколы 2016/2017" опубликованы на сайте inter.ua. Смотрите и оценивайте!

Дипломные работы "Интершколы 2016/2017" опубликованы на сайте inter.ua. Смотрите и оценивайте!

11 июня 2017 | 10:16

Режиссёры, сценаристы, продюсеры, операторы и звукорежиссеры – девять месяцев они учились, совершенствовались в своей профессии и уже защитили свои дипломные работы. А мэтры телевидения их уже оценили, и дали ребятам свои рекомендации. Теперь слово за зрителями! Все работы доступны для просмотра на сайте inter.ua.

Смотрите и ставьте свои оценки–звездочки возле понравившегося проекта! Делитесь своим мнением с друзьями в социальных сетях. Итоги зрительской активности в интернете подведем 14 июня в 18:00.

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20:40 Сериал "1942"

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22:30 Сериал "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время"
02:10 Подробности
02:50 Великие украинцы
03:15 Удачный проект
03:55 Готовим вместе
04:35 Касается каждого
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