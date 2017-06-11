Дипломные работы "Интершколы 2016/2017" опубликованы на сайте inter.ua. Смотрите и оценивайте!

Режиссёры, сценаристы, продюсеры, операторы и звукорежиссеры – девять месяцев они учились, совершенствовались в своей профессии и уже защитили свои дипломные работы. А мэтры телевидения их уже оценили, и дали ребятам свои рекомендации. Теперь слово за зрителями! Все работы доступны для просмотра на сайте inter.ua.
Смотрите и ставьте свои оценки–звездочки возле понравившегося проекта! Делитесь своим мнением с друзьями в социальных сетях. Итоги зрительской активности в интернете подведем 14 июня в 18:00.
|20:40
|Сериал "1942"
|22:30
|Сериал "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время"
|02:10
|Подробности
|02:50
|Великие украинцы
|03:15
|Удачный проект
|03:55
|Готовим вместе
|04:35
|Касается каждого
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