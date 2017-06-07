Шорт-лист "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ–2017". Смотрите и оценивайте!

Уже четвертый год фестиваль "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ" поддерживает первые шаги своих участников в теле- и киноискусстве. Дает им возможность реализовать навыки и таланты, проявить творческий потенциал, а также, что очень важно, получить экспертную оценку своего труда. Ведь в жюри фестиваля "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ" – мэтры теле- и киноиндустрии. В этом году комиссия традиционно отобрала 12 лучших работ. Все они уже доступны для просмотра на сайте inter.ua в разделе "Видеотека" в отдельном канале "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ".

Помните: зрительский голос всегда очень важен, это особое признание, поэтому поддерживайте своих фаворитов, отметив звездочками понравившуюся работу.

При определении победителя жюри обязательно учтет ваше мнение.

Голосование продлится до 18:00 12 июня 2017 года.

ШОРТ-ЛИСТ IV ФЕСТИВАЛЯ "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ"