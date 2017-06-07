Шорт-лист "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ–2017". Смотрите и оценивайте!

Уже четвертый год фестиваль "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ" поддерживает первые шаги своих участников в теле- и киноискусстве. Дает им возможность реализовать навыки и таланты, проявить творческий потенциал, а также, что очень важно, получить экспертную оценку своего труда. Ведь в жюри фестиваля "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ" – мэтры теле- и киноиндустрии. В этом году комиссия традиционно отобрала 12 лучших работ. Все они уже доступны для просмотра на сайте inter.ua в разделе "Видеотека" в отдельном канале "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ".
Помните: зрительский голос всегда очень важен, это особое признание, поэтому поддерживайте своих фаворитов, отметив звездочками понравившуюся работу.
При определении победителя жюри обязательно учтет ваше мнение.
Голосование продлится до 18:00 12 июня 2017 года.
|19:00
|Касается каждого. Кто кому аферист?
|20:00
|Подробности
|20:40
|Сериал "1941"
|23:30
|Сериал "Одесса-мама"
|02:00
|Подробности
|02:40
|Фильм "Всего один поворот"
|03:50
|Готовим вместе
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