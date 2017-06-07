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Шорт-лист "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ–2017". Смотрите и оценивайте!

Шорт-лист "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ–2017". Смотрите и оценивайте!

7 июня 2017 | 14:11

Уже четвертый год фестиваль "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ" поддерживает первые шаги своих участников в теле- и киноискусстве. Дает им возможность реализовать навыки и таланты, проявить творческий потенциал, а также, что очень важно, получить экспертную оценку своего труда. Ведь в жюри фестиваля "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ" – мэтры теле- и киноиндустрии. В этом году комиссия традиционно отобрала 12 лучших работ. Все они уже доступны для просмотра на сайте inter.ua в разделе "Видеотека" в отдельном канале "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ".

Помните: зрительский голос всегда очень важен, это особое признание, поэтому поддерживайте своих фаворитов, отметив звездочками понравившуюся работу.

При определении победителя жюри обязательно учтет ваше мнение.

Голосование продлится до 18:00 12 июня 2017 года.

ШОРТ-ЛИСТ  IV ФЕСТИВАЛЯ "ИНТЕРФИЛЬМФЕСТ"

  1. «Love and Monsters», автор: Мишенин Ярослав 
  2. «Злякана Марічка», автор: Луговой Станислав 
  3. «Не больно», автор: Падалка Алена 
  4. «Янгол Охоронець», автор: Луговой Станислав 
  5. «Rocketman», автор: Муленко Дмитрий
  6. «ПОСЛАННИК ENVOY», автор: Щур Виктор 
  7. «А что если», автор: Усольцев Александр 
  8. «Бездушна осінь», автор: Сукач Артем
  9. «Лотос», автор: Бабенко Александр 
  10. «Угода», автор: Паламарюк Кирилл
  11. «Стеклянный», автор: Василян Хачатур 
  12. «Урок добра», автор: Кузьменко Денис

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