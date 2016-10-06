11-й учебный год "Интершколы" стартовал!

Вчера, 5 октября, начался 11-й учебный год самого успешного медиа-образовательного проекта Украины – "Интершкола". За 10 лет существования более четырех тысяч ее выпускников освоили телевизионную специальность. Многие из них – уже известные профессионалы ТВ и работают на телеканалах страны. Этой осенью программа "Интершкола" снова открыла двери для будущих ведущих, режиссеров, операторов, журналистов, сценаристов и продюсеров. Многие из них никогда не были связаны с телевидением, но готовы сделать шаг навстречу своей мечте. Потому что учиться в "Интершколе" может каждый от 4,5 лет до 40. Главное – желание!

"В этом году мы рассмотрели более тысячи заявок, – говорит руководитель проекта Ирина Бутко, – и 170 ребят стали участниками проекта, среди которых и молодые специалисты "Интер Медиа Груп", и более ста внешних слушателей. Из года в год самые популярные специализации – это журналист и телевизионный ведущий".

Заместитель руководителя проекта – руководитель службы по работе с персоналом Алёна Одноралова рассказала о том, какие инновации удалось внедрить в новом 10-летии: важным новшеством станет возможность каждого слушателя попробовать себя на всех этапах производства телевизионного продукта. Теперь оператор будет не только снимать, но и писать сценарий, искать темы для сюжетов и даже составлять смету. А продюсеры научатся делать режиссерскую экспликацию. И так будет с каждой специализацией, чтобы студенты максимально глубоко узнали процесс телепроизводства.

Чтобы дать шанс талантливым ребятам, "Интершкола" предоставила грант для студентов ВУЗов-партнеров. Студентам предложили рассказать историю из шести слов, но так, чтобы удивить и растрогать читателя. Лучшими стали истории Марины Безуглой, студентки Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, и Юрия Процюка, студента НТУУ "КПИ им. И. Сикорского". Теперь ребята будут осваивать режиссуру и, надеемся, к выпуску экранизируют свои новые идеи.

"Отрадно, что люди делают свой выбор, – говорит главный редактор телеканала, член методического совета "Интершколы" Антон Никитин. – У них есть возможность что-то изменить в своей жизни, освоить новую профессию, найти друзей, которые тебе помогают, подставляют плечо, учат чему-то. Дают тебе возможность понять: нужно тебе этим заниматься или нет".

Студентов ожидает более тысячи учебных часов. Ежегодно со слушателями "Интершколы" делятся своими знаниями специалисты 8 стран мира: известные авторы, журналисты, режиссеры из Франции, США, Польши, России, Великобритании, Чехии, Италии. Проект сотрудничает с кинофестивалем "Французская весна", чешским фестивалем "Иглава", Польским фестивалем документального кино. И, конечно, в течение девяти месяцев учащиеся будут посещать лекции и мастер-классы лучших специалистов в сфере кино и телевидения "Интер Медиа Груп". Их ждут практические занятия на телеканалах медиа-группы "Интер" и создание 6 экранных работ.