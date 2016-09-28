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"Интершкола" проводит серию открытых мастер-классов

"Интершкола" проводит серию открытых мастер-классов

28 сентября 2016 | 12:17

"Интершкола". Она была первой и остается лучшей  в сфере медиа-образования в Украине. Наши выпускники работают на ведущих телеканалах страны, и, конечно, их можно встретить практически в каждой творческой редакции Inter Media Group. Остались считанные дни до начала одиннадцатого учебного года. Успейте подать заявку на кастинг и воплотить свою мечту.

А перед стартом нового учебного года "Интершкола" проводит серию открытых мастер-классов от известных преподавателей и профессионалов ТВ. Режиссер Лариса Смушкова рассказала будущим слушателям "Интершколы" о том, как развивать креативность, и о важности фантазии и воображении для творческого человека, а актриса Татьяна Юрикова поделилась опытом, как успешно пройти кастинг и получить роль в кино- или телепроекте. В ближайшие дни  - новые встречи.  Участие в мероприятиях  бесплатное, нужно только зарегистритроваться.  Ждем на мастер-классах сотрудников медиагруппы, выпускников "Интершколы", будущих слушателей и всех, кто мечтает о творческой профессии.

Ближайшие мастер-классы:

29 сентября в 19:00 вас ждет мастер-класс "Профессия: телевизионный сценарист" от Евгения Беланюка

Когда-то Евгений закончил "Интершколу" по специальности "Сценарист", сейчас за его плечами множество успешных известных телепроектов. Свою профессию Евгений считает самой счастливой телевизионной специальностью: "Сценаристу позволено сочинять целые телевизионные миры, проводить героев через испытания, менять их судьбы. У него есть уникальная возможность еще до команды "мотор" знать, чем закончится произведение. Успех сценариста начинается с осознания той уникальной возможности, которую ему дарит собственная профессия. Так что перед тем, как сесть за компьютер и погрузиться "во все тяжкие" творческих мук, остановитесь на секунду и подумайте, как вам повезло с работой!"

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30 сентября в 19:00 пройдет мастер-класс "Профессия: продюсер. Творческая и практическая сторона" от продюсера легендарной программы "Жди меня. Украина" - Андрея Гупало.  Свою профессию Андрей считает самой ответственной: "Продюсер – главный ответственный человек за проект, он должен знать азы всего, что происходит вокруг, он – отображение работы всех неординарных и талантливых людей – целой команды! Продюсер – не говорит лишнего, он просто делает проект!"

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До встречи на мастер-классах!

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Интершкола

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18:00 Касается каждого. Паспортный контроль

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19:00 Касается каждого
20:00 Подробности
21:00 Сериал "Нити судьбы"
22:50 Фильм "Дом для двоих"
00:45 Подробности
01:50 Фильм "Городской романс"
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