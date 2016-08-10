"Интершкола" приглашает на интерактивный семейный фестиваль Ditland Fest!

20 августа на ВДНХ состоится масштабное событие, посвященное детям и созданное для детей. Информационным партнером интерактивного семейного фестиваля Ditland Fest стала "Интершкола" - медиа-образовательная программа телеканала "Интер", преподаватели которой проведут на фестивале тв-кастинги для малышей и помогут родителям увидеть любимых чад в новом амплуа.
Кроме того, в этот день на огромной территории ВДНХ соберутся лучшие детские компании, клубы развития и спортивные секции - каждый член семьи найдет себе занятие по душе. Кроме веселых кастингов от "Интершколы" на фестивале пройдут более 100 бесплатных занятий и мастер-классов, квесты, интересные лекции, шоу-программа, школьная ярмарка и даже детский кинофестиваль! Кроме этого, оргкомитет разыграет призы на сумму 100 тысяч грн!
Участие во всех активностях и мастер-классах фестиваля бесплатное, при условии покупки билетов и наличия браслета. Стоимость билета для взрослого 100 грн (при покупке на сайте), 150 грн (при оплате на месте). Дети до 14 лет - бесплатно. Для льготных категорий населения - скидка 50% при наличии удостоверения.
Более подробная информация на сайте: www.ditlandfest.com.ua
|18:00
|Касается каждого. Паспортный контроль
|19:00
|Касается каждого
|20:00
|Подробности
|21:00
|Сериал "Нити судьбы"
|22:50
|Фильм "Дом для двоих"
|00:45
|Подробности
|01:50
|Фильм "Городской романс"
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