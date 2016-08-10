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"Интершкола" приглашает на интерактивный семейный фестиваль Ditland Fest!

"Интершкола" приглашает на интерактивный семейный фестиваль Ditland Fest!

10 августа 2016 | 16:10

20 августа на ВДНХ состоится масштабное событие, посвященное детям и созданное для детей. Информационным партнером интерактивного семейного фестиваля Ditland Fest стала "Интершкола" - медиа-образовательная программа телеканала "Интер", преподаватели которой проведут на фестивале тв-кастинги для малышей и помогут родителям увидеть любимых чад в новом амплуа.

Кроме того, в этот день на огромной территории ВДНХ соберутся лучшие детские компании, клубы развития и спортивные секции - каждый член семьи найдет себе занятие по душе. Кроме веселых кастингов от "Интершколы" на фестивале пройдут более 100 бесплатных занятий и мастер-классов, квесты, интересные лекции, шоу-программа, школьная ярмарка и даже детский кинофестиваль! Кроме этого, оргкомитет разыграет призы на сумму 100 тысяч грн!

Участие во всех активностях и мастер-классах фестиваля бесплатное, при условии покупки билетов и наличия браслета. Стоимость билета для взрослого 100 грн (при покупке на сайте), 150 грн (при оплате на месте). Дети до 14 лет - бесплатно. Для льготных категорий населения - скидка 50% при наличии удостоверения.

Более подробная информация на сайте: www.ditlandfest.com.ua

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Интершкола

Телепрограмма

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18:00 Касается каждого. Паспортный контроль

Смотреть онлайн

19:00 Касается каждого
20:00 Подробности
21:00 Сериал "Нити судьбы"
22:50 Фильм "Дом для двоих"
00:45 Подробности
01:50 Фильм "Городской романс"
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