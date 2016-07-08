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В 2016/2017 году "Интершкола" перейдет к более удобному графику обучения

8 июля 2016 | 18:45

В новом учебном году, 2016/2017 посещать занятия на основных специализациях смогут и те, кто работает, и те, кто учится на дневных отделениях вузов. Обучение будет проходить по будням с 18:до 22:00  и  в субботу с 12:00 до 18:00!

Первая медиа-образовательная программа "Интершкола" и через 10 остается лучшей! Выпускники трудятся в каждой творческой редакции Inter Media Group, их много на других телеканалах Украины.

11-й учебный год – это еще и новые специализации: "Digital в медиа" и "Фотокорреспондент". А режиссеры монтажа будут обучаться целых девять в месяцев, вместе с  - продюсерами, операторами.  режиссерами, звукорежиссерами, сценаристами-редакторами.

Набор на новый учебный год уже открыт! Скоро кастинги. Заходите в раздел "Специализации" . Выбирайте свою телевизионную профессию! Заполняйте онлайн-заявку!

Возможно, это именно то время, когда можно воплотить свою мечту!

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Интершкола

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18:00 Касается каждого. Паспортный контроль

Смотреть онлайн

19:00 Касается каждого
20:00 Подробности
21:00 Сериал "Нити судьбы"
22:50 Фильм "Дом для двоих"
00:45 Подробности
01:50 Фильм "Городской романс"
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