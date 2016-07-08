В 2016/2017 году "Интершкола" перейдет к более удобному графику обучения

В новом учебном году, 2016/2017 посещать занятия на основных специализациях смогут и те, кто работает, и те, кто учится на дневных отделениях вузов. Обучение будет проходить по будням с 18:до 22:00 и в субботу с 12:00 до 18:00!
Первая медиа-образовательная программа "Интершкола" и через 10 остается лучшей! Выпускники трудятся в каждой творческой редакции Inter Media Group, их много на других телеканалах Украины.
11-й учебный год – это еще и новые специализации: "Digital в медиа" и "Фотокорреспондент". А режиссеры монтажа будут обучаться целых девять в месяцев, вместе с - продюсерами, операторами. режиссерами, звукорежиссерами, сценаристами-редакторами.
Набор на новый учебный год уже открыт! Скоро кастинги. Заходите в раздел "Специализации" . Выбирайте свою телевизионную профессию! Заполняйте онлайн-заявку!
Возможно, это именно то время, когда можно воплотить свою мечту!
|18:00
|Касается каждого. Паспортный контроль
|19:00
|Касается каждого
|20:00
|Подробности
|21:00
|Сериал "Нити судьбы"
|22:50
|Фильм "Дом для двоих"
|00:45
|Подробности
|01:50
|Фильм "Городской романс"
Оставить комментарий Комментарии (0)
Комментариев нет. Ваш может быть первым.