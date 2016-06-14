Состоялся десятый юбилейный выпуск "Интершколы" и завершился третий "ИнтерФильмФест"

13 июня на киностудии им. Довженко прошла торжественная церемония по случаю десятого юбилейного выпуска медиаобразовательной программы "Интершкола", а также завершения третьего Молодежного фестиваля телевизионных проектов "ИнтерФильмФест". Были показаны лучшие из лучших работ.

Среди гостей церемонии – мэтры кино и телевидения, известные телеведущие и топ-менеджеры Inter Media Group – профессионалы, которые в течение всех десяти лет поддерживают и развивают проект "Интершкола". На мероприятии также присутствовали выпускники прошлых лет, которые сейчас работают на телеканалах медиагруппы и в других украинских телекомпаниях. Ведущими стали Анна Огнева и Дмитрий Казанцев - тоже бывшие "интершкольники", а сегодня - сотрудники телеканала "Интер".

Десять лет по меркам современного телевидения – огромный срок. О достижениях, которыми гордится "Интершкола", можно долго рассказывать. Но красноречивее всего – цифры: за десять лет было подано 16 000 анкет от желающих учиться, 4000 ребят стали выпускниками, было разработано более 300 идей оригинальных форматов, написано 18 000 листов сценариев, записано 3000 журналистских стендапов, проведено 6000 съемочных дней, 50 дипломных работ было показано в эфире каналов Inter Media Group. В медиаобразовательной программе работают преподаватели из 9 стран мира. И самая любопытная цифра – благодаря "Интершколе" появились 10 счастливых семейных пар!

"Интершкола" делает людей близкими друг другу, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – Телевидение – это коллективный труд. В этом суть телевидения. Здесь ты ничего не сможешь сделать один. Надежное человеческое плечо рядом – это очень важно. Когда ты знаешь, что коллеги тебя понимают, разделяют твои взгляды на жизнь и способны в нужный момент поделиться с тобой своей энергией, когда ты устал или у тебя что-то не ладится. Точно так же, как и ты себя отдаешь. "Интершкола" учит быть частью команды. Вот это - самое важное".

Действительно "Интершкола" дает возможность не только стать профессионалом в выбранной сфере деятельности, но и учит работать в команде. В этом году "интершкольники" представили на суд жюри девять дипломных работ. Широта жанровой палитры впечатляет: здесь и социальная реклама, и кулинарное шоу, и фильм-фэнтези, и детективный сериал... Над дипломными проектами трудились полноценные творческие группы, в каждой – режиссер, сценарист, журналист, оператор, продюсер, звукорежиссер. По итогам оценок преподавателей, а также голосования зрителей на сайте телеканала "Интер" были определены лучшие работы 2015-2016 учебного года.

Поздравить выпускников пришли телеведущие "Интера": Андрей Доманский, Жанна Тихонова, Андрей Данилевич, Роман Кадемин. Андрей Доманский ради юбилейного выпуска "Интершколы" даже отлучился от важного семейного события. "У меня сейчас жена рожает, – признался со сцены телеведущий. – Я говорю ей: потерпи еще немного, пожалуйста. Потому что я тоже иду принимать роды: в "Интершколе" будут рождаться новые таланты".

Три года назад телеканал "Интер" и "Интершкола" расширили свой диалог с молодыми талантами. В 2013 году был учрежден фестиваль молодежных телепроектов "ИнтерФильмФест". Цель фестиваля – поддержать талантливых людей, зажечь новые звезды, найти новые идеи форматов, а также привлечь к сотрудничеству с Inter Media Group молодых телевизионщиков и кинематографистов. В этом году среди всех присланных на фестиваль работ профессиональное жюри отобрало 12, которые и вошли в шорт-лист. А среди их авторов были определены лауреаты третьего "ИнтерФильмФеста".

Более подробно об "Интершколе", о достижениях медиаобразовательной программы, ее выпускниках и планах на будущее – в уникальном документальном проекте "Интершкола. 10 лет", который выйдет в эфире "Интера" 1 июля в 23:30.

Кроме того, лучшие дипломные работы выпускников "Интершколы" 2015-2016 учебного года и фильмы лауреатов "ИнтерФильмФеста" будут показаны в эфире телеканалов "Интер" и НТН. А сейчас с лучшими работами "интершкольников" и победителей фестиваля можно ознакомиться на сайте "Интера".

Традиционно учебный год в "Интершколе" завершился гимном медиаобразовательной программы и ударом кинохлопушки. На этот раз символический хлопок сделала 10-летняя Ева – выпускница курса "Телемалыш" и ровесница "Интершколы".

Ну что ж, в добрый путь, дорогие выпускники! Успехов вам и удачи!



Кстати, уже открыт прием работ для участия в фестивале "ИнтерФильмФест-2017" и начался набор слушателей "Интершколы" на новый учебный год.