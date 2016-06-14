Названы лучшие дипломные работы 10-го выпуска "Интершколы"

В медиаобразовательной программе "Интершкола" подвели итоги юбилейного, 10-го учебного года. 13 июня на киностудии им. Довженко состоялась торжественная церемония, где были названы лучшие выпускники и лучшие дипломные проекты.

В этом году "интершкольники" представили на суд жюри девять дипломных работ. Широта жанровой палитры впечатляет – здесь и социальная реклама, и кулинарное шоу, и фильм-фэнтези, и детективный сериал...

По итогам оценок преподавателей, а также голосования зрителей на сайте телеканала "Интер", были определены три лучшие работы 2015-2016 учебного года.

Лучшей выпускной работой программы "Интершкола" признан детективный сериал "Савант" (режиссер – Денис Соболев, сценарист – Александра Витязева, оператор – Татьяна Соколова и Данила Луговой, продюсер – Наталья Ходаковская).

Второе место занял кулинарный проект "Готуємо родиною". Отдельными призами жюри были отмечены продюсер Анастасия Мельничук и звукорежиссер Виктор Жаркий.

На третьем месте оказался цикл информационно-развлекательных репортажей "Фермачи". Эта работа принесла и несколько индивидуальных наград своим создателям – режиссеру Алене Нежинской и оператору Гордею Дорофееву.

Кроме того, лучшей журналистской работой был признан телевизионный сюжет Дарьи Чулаковой.

А награды в номинации "Лучшая работа режиссера монтажа" удостоился Владислав Зуев - за анонс к проекту "По крови".

Лучшие дипломные работы выпускников "Интершколы" 2015-2016 учебного года телезрители смогут увидеть в эфире телеканала "Интер" в ночь с 24 на 25 июня. Две выпускные работы – "Фермачи" и проект "25 лет Независимости Украины" – в июне покажут в программе "Утро с "Интером". Детектив "Савант" выйдет на телеканале НТН 26 июня в 13:00. Еще одна выпускная работа "интершкольников" – социальный ролик "Я жду тебя, мама" – стартует в эфире НТН уже 14 июня.