"ИнтерФильмФест-2016" назвал лауреатов

13 июня на киностудии им. Довженко состоялась торжественная церемония награждения победителей третьего Молодежного фестиваля телевизионных проектов "ИнтерФильмФест".

Среди всех присланных на фестиваль работ профессиональное жюри отобрало 12, которые и вошли в шорт-лист. А среди их авторов были определены лауреаты третьего "ИнтерФильмФеста".

Активное участие в выборе победителей принимали зрители, которые голосовали за понравившуюся работу на сайте телеканала "Интер". По итогам онлайн-оценок приз зрительских симпатий получил фильм "Садовники" (режиссер – Мария Дергачева).

В этом году жюри как никогда было сложно определиться с категорией, в которой представлены работы участников. "Киноблок" и "Телеблок" – традиционные номинации фестиваля – стали, по сути, условным критерием. Ведь большинство работ с одинаковым интересом можно смотреть и на телеэкране, и в кинотеатре. Как, например, фильм "Рушковский. Человек вне времени". Автор идеи и сценарист Александра Витязева, режиссер Денис Соболев, звукорежиссер Виталий Леер, продюсер Наталия Ходаковская также стали лауреатами фестиваля.

Гран-при фестиваля 2016 года получил фильм "Нелли и я" (сценарист и режиссер – Альберт Морозов).

Специальной награды удостоился самый молодой и наиболее настойчивый участник "ИнтерФильмФеста" – Антон Яковенко из Черкасс. Свою первую работу для фестиваля он снял в 14 лет на мобильный телефон. Два года подряд он становился лауреатом "ИнтерФильмФеста". В этом году его фильм "Дурман" попал в шорт-лист. Члены жюри отметили, что у Антона есть талант, но не всегда хватает профессионализма, и чтобы это исправить, решили подарить ему сертификат на бесплатное обучение в "Интершколе" - по выбранной им специальности.

"Хочу сказать огромное спасибо за такой прекрасный приз, который дает мне уверенность в том, что мечты сбываются, – сказал на церемонии награждения Антон Яковенко. – Я только закончил школу. У меня начинается новая жизнь. И я искренне рад, что моя новая жизнь начинается с такой прекрасной школы, как "ИнтерШкола".