Дипломные работы "Интершколы" опубликованы на сайте inter.ua. Смотрите и оценивайте!

3 июня слушатели программы "Интершкола" - 2015/2016 защитили свои дипломные проекты. Теперь слово за зрителями – все работы уже доступны для просмотра на сайте inter.ua:

Над дипломными проектами трудились полноценные творческие группы, в каждой - режиссер, сценарист, журналист, продюсер, звукорежиссер. Ведь "Интершкола" дает возможность не только стать асом в своей специализации, но и учит быть частью команды. 13 июня на торжественном вечере назовут лучших среди выпускников 2015/2016, но есть одна важная номинация, судьба которой зависит от ваших откликов, дорогие зрители. Смотрите работы, ставьте оценки в виде звездочек возле проекта, делитесь впечатлениями с друзьями в социальных сетях.

Итоги зрительской активности в интернете будут подведены 9 июня в 18:00.