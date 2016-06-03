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Дипломные работы "Интершколы" опубликованы на сайте inter.ua. Смотрите и оценивайте!

Дипломные работы "Интершколы" опубликованы на сайте inter.ua. Смотрите и оценивайте!

3 июня 2016 | 18:30

3 июня слушатели программы "Интершкола" - 2015/2016 защитили свои дипломные проекты. Теперь слово за зрителями – все работы уже доступны для просмотра на сайте inter.ua:

Над дипломными проектами трудились полноценные творческие группы, в каждой  - режиссер, сценарист, журналист, продюсер, звукорежиссер. Ведь "Интершкола" дает возможность не только стать асом в своей специализации, но и учит быть частью команды. 13 июня на торжественном вечере  назовут лучших среди выпускников 2015/2016, но есть одна важная номинация, судьба которой зависит от ваших откликов, дорогие зрители.  Смотрите работы, ставьте оценки в  виде  звездочек возле проекта,  делитесь  впечатлениями с друзьями в социальных сетях.

Итоги зрительской активности в интернете будут подведены 9 июня в 18:00.

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Как посмотреть дипломные работы?

schweja 14.06.2016, 06:27 ответить
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Интершкола

Телепрограмма

пнвтсрчтптсбвс
18:00 Касается каждого. Паспортный контроль

Смотреть онлайн

19:00 Касается каждого
20:00 Подробности
21:00 Сериал "Нити судьбы"
22:50 Фильм "Дом для двоих"
00:45 Подробности
01:50 Фильм "Городской романс"
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