Дипломные работы "Интершколы" опубликованы на сайте inter.ua. Смотрите и оценивайте!

3 июня слушатели программы "Интершкола" - 2015/2016 защитили свои дипломные проекты. Теперь слово за зрителями – все работы уже доступны для просмотра на сайте inter.ua:
Над дипломными проектами трудились полноценные творческие группы, в каждой - режиссер, сценарист, журналист, продюсер, звукорежиссер. Ведь "Интершкола" дает возможность не только стать асом в своей специализации, но и учит быть частью команды. 13 июня на торжественном вечере назовут лучших среди выпускников 2015/2016, но есть одна важная номинация, судьба которой зависит от ваших откликов, дорогие зрители. Смотрите работы, ставьте оценки в виде звездочек возле проекта, делитесь впечатлениями с друзьями в социальных сетях.
Итоги зрительской активности в интернете будут подведены 9 июня в 18:00.
|18:00
|Касается каждого. Паспортный контроль
|19:00
|Касается каждого
|20:00
|Подробности
|21:00
|Сериал "Нити судьбы"
|22:50
|Фильм "Дом для двоих"
|00:45
|Подробности
|01:50
|Фильм "Городской романс"
Как посмотреть дипломные работы?